В Instagram появилась возможность увеличивать фото

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НЬЮ-ЙОРК. 31 августа. /ТАСС/. Владельцы смартфонов и планшетов на системе IOS смогут увеличивать фотографии и видео, опубликованные в социальной сети Instagram. Об этом сообщает официальный аккаунт сервиса в Twitter.
Today we’re bringing ZOOM to Instagram on iOS! Pinch to zoom on photos & videos in feed, on profiles and on Explore pic.twitter.com/j1g4JQozK2— Instagram (@instagram) 31 августа 2016 г.
При этом данная возможность сохраняется и в разделе "Интересное".
Фото увеличится, если раздвигать ее пальцами, а если убрать руку с экрана, то изображение сразу вернется к стандартному размеру.
Сейчас новая функция доступна не всем пользователям IPhone и других гаджетов на IOS, "так как включается постепенно". А вот на Android возможность увеличивать фото появится в "ближайшие недели", сообщает портал сервиса.