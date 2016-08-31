В Instagram появилась возможность увеличивать фото

НЬЮ-ЙОРК. 31 августа. /ТАСС/. Владельцы смартфонов и планшетов на системе IOS смогут увеличивать фотографии и видео, опубликованные в социальной сети Instagram. Об этом сообщает официальный аккаунт сервиса в Twitter.

Today we’re bringing ZOOM to Instagram on iOS! Pinch to zoom on photos & videos in feed, on profiles and on Explore pic.twitter.com/j1g4JQozK2 — Instagram (@instagram) 31 августа 2016 г.

При этом данная возможность сохраняется и в разделе "Интересное".

Фото увеличится, если раздвигать ее пальцами, а если убрать руку с экрана, то изображение сразу вернется к стандартному размеру.

Сейчас новая функция доступна не всем пользователям IPhone и других гаджетов на IOS, "так как включается постепенно". А вот на Android возможность увеличивать фото появится в "ближайшие недели", сообщает портал сервиса.

YouTube/PetaPixel