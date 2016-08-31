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В Instagram появилась возможность увеличивать фото

Общество
31 августа, 20:09 UTC+3
Пока эта функция будет доступна только на устройствах IOS, на платформе Android она "появится в ближайшее время"
Материал из 1 страницы
© Justin Sullivan/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК.  31 августа. /ТАСС/. Владельцы смартфонов и планшетов на системе IOS смогут увеличивать фотографии и видео, опубликованные в социальной сети Instagram. Об этом сообщает официальный аккаунт сервиса в Twitter.

При этом данная возможность сохраняется и в разделе "Интересное".

Фото увеличится, если раздвигать ее пальцами, а если убрать руку с экрана, то изображение сразу вернется к стандартному размеру.

Сейчас новая функция доступна не всем пользователям IPhone и других гаджетов на IOS, "так как включается постепенно". А вот на Android возможность увеличивать фото появится в "ближайшие недели", сообщает портал сервиса.

YouTube/PetaPixel

 

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