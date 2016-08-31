Собянин: средняя зарплата учителей в Москве составляет около 70 тыс. рублей

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Средняя зарплата учителей в Москве за последние годы выросла почти в два раза и составляет около 70 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Средняя зарплата учителя в столице - около 70 тыс. рублей", - сказал мэр в интервью "Российской газете". Он также отметил, что за последние пять лет в городе была проведена реформа образования, в ходе которой были созданы 630 крупных образовательных комплексов.
По словам Собянина, никаких трудностей с устройством в школы и детские сады сейчас в столице нет. "Не только все школьники столицы обеспечены местами в классах, но и дошколята - детсадами, хотя их число тоже выросло за последние годы с 280 тысяч до 400 тысяч. Это самый большой рост за всю новейшую историю Москвы", - отметил мэр.
По его словам, 80% детей пошли в школу по месту жительства, куда их родители и подали заявку. "Пожелания тех, кто выбрал другую школу, тоже в основном удовлетворены. Мы за последние годы построили 250 школ и детских дошкольных учреждений, огромное количество учебных зданий капитально ремонтируем и реконструируем. Поэтому острой проблемы нет. Как нет и былого искусственного дефицита, который нередко возникал из-за того, что люди просто не знали, есть места в той или иной школе или нет",- сказал Собянин.
Он напомнил, что сейчас процедура записи в школу и детсад с помощью электронной очереди "абсолютно прозрачна".