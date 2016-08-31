Собянин: основные работы по программе "Моя улица" в Москве завершены

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Основная часть работ по благоустройству по программе "Моя улица" в Москве завершена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В основном до 1 сентября мы уйдем с дорог, чтобы ничего не мешало движению машин. Останутся небольшие локальные участки, которые закончим в течение нескольких недель", - сказал Собянин в интервью "Российской газете".
Он отметил, что все работы город старается делать "максимально в короткие сроки". "И работы, которые по хорошему должны занимать год, выполняем за два-три месяца, концентрируя все ресурсы. Но увы, мы не волшебники и по щучьему велению ничего не делается. Это огромная кропотливая работа. Тем не менее, будем стараться делать все как можно быстрее, но не в ущерб качеству", - сказал мэр. Он выразил уверенность в том, что через некоторое время горожане "забудут про неудобства, а красота и комфорт останутся".
По его словам, самая тяжелая работа в этой программе - перекладка под землю воздушных сетей.
"Это одна из составляющих частей программы "Моя улица" - проект так и называется "Чистое небо". Самая тяжелая, объемная и длительная работа, по сути, создание новой подземной сети коммуникаций. Мы занимается ею и будем заниматься. Единственное, что не под силу - пустить под землю провода троллейбусов", - сказал мэр.
В программу этого года вошло благоустройство почти 60 улиц.