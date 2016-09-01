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Медведев в день знаний посетит Московский колледж железнодорожного транспорта

Общество
1 сентября, 1:24 UTC+3 МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, там глава кабмина выступит на торжественном мероприятии в День знаний
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Московский колледж железнодорожного транспорта. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, там глава кабмина выступит на торжественном мероприятии в День знаний. В нем также примут участие министр образования и науки Ольга Васильева и министр транспорта Максим Соколов.

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В последние годы премьер ежегодно посещает учебные заведения в День знаний и общается со школьниками. Так, 1 сентября 2014 года он побывал в средней школе города Кореновска Краснодарского края, а в 2015 году пообщался с призерами школьных олимпиад из Рязанской области, эта встреча прошла в Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в селе Констанитинове.

Ранее глава правительства назвал развитие среднего специального образования и модернизацию соответствующих образовательных программ среди основных приоритетов, которые будут поддерживаться Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В июне в разговоре с работниками Иркутского авиационного завода премьер также подчеркнул, что государство будет искать возможности для поддержки молодых специалистов рабочих и инженерных профессий.

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"По поводу рабочих специальностей - вы абсолютно правильно говорите, мы, к сожалению, если говорить о сугубо рабочей линейке, за последние 20 лет кое- что подрастеряли и сейчас пытаемся собирать. Найти хорошего рабочего подчас очень сложно, особенно высококвалифицированного. Поэтому программы по поддержке рабочих профессий есть и они будут расширяться", - сказал тогда Медведев.

"Но заниматься этим нужно вместе с работодателем. Мы не можем это делать так же, как это было в прежние годы, в советские времена, это должна быть совместная деятельность между работодателем, в том числе крупными работодателями, и государством, - уверен глава кабмина. - И регион неплохо, чтобы помогал, но обязательно будем этому направлению уделять внимание -профессиональной ориентации, подготовке рабочих кадров".

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