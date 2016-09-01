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Российское движение школьников начинает свою работу

Общество
1 сентября, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
В пилотных школах пройдут флешмобы - дети будут танцевать под песню композитора Игоря Крутого, которую он написал специально для движения, после чего в небо запустят шары с триколором
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) начинает свою работу в субъектах РФ.

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© Борис Кавашкин/Фотохроника ТАСС

Всем ребятам пример: какой опыт пионерии может пригодиться новой детской организации

"Во всех российских субъектах определены пилотные школы, их около 150, в которых 1 сентября 2016 года начнется работа по созданию школьных организаций РДШ. В каждой школе появится вожатый, задачей которого будет вовлечение детей, исходя из их способностей и желаний, в различные виды деятельности", - сообщили ТАСС в Минобрнауки.

Также планируется, что РДШ объединит уже существующие детские движения в школе и унифицирует программы их деятельности.

"Задача РДШ состоит в том, чтобы каждый школьник смог раскрыть свои таланты, стать достойным гражданином и патриотом своей страны. Минобрнауки совместно с Росмолодежью будут создавать все необходимые для этого условия", - подчеркнули в министерстве.

Мероприятия в Москве

В пилотных школах (в Москве их 17) пройдут флешмобы - дети будут танцевать под песню композитора Игоря Крутого, которую он написал специально для движения, после чего в небо запустят шары с триколором. Кроме того, на торжественных линейках будет зачитано обращение главы РДШ - Героя России, космонавта-испытателя Сергея Рязанского, а на первых уроках покажут промо-ролик о движении.

Принимать в Российское движение школьников так же официально, как советских ребят в пионеры, не будут. "У нас все школьники, если участвуют в наших мероприятиях, являются частью этого движения", - сказала координатор РДШ по Москве Дарья Кабаченко, подчеркнув, что движение основано на принципе добровольности.

Координация движения по России

На данный момент создан Росдетцентр, который консолидирует деятельность движения по всей стране. В каждом регионе выбран председатель и координатор.

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"Они координируют всю деятельность в регионе, налаживают систему в тесном сотрудничестве с теми педагогами, которые работают в школах", - уточнила Кабаченко.

Участие в движении, по ее словам, создает равные возможности для детей в плане развития и отдыха. "Мы будем максимально их оповещать о всевозможных конкурсах, акциях, летних сменах на базе наших лагерей, а участвовать в них или нет, это решение принимают сами школьники", - указала координатор.

"Российское движение школьников - это уникальная вещь, которая позволяет быть нужным и полезным каждому ребенку", - считает Кабаченко.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал Указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". Как отмечается в документе, целью учреждения новой организации является "совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".

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