Вступает в силу стандарт обучения детей-инвалидов в начальной школе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начальной школы для детей- инвалидов вступает сегодня в силу. Его целью является обеспечение равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья при получении школьного образования и создание для этого оптимальных условий.

"Стандарт предусматривает дифференцированный подход к условиям обучения детей и их результатам с учетом их индивидуальных потребностей", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Там добавили, что на основе стандарта уже разработаны и включены в федеральный реестр примерные адаптированные образовательные программы начальных классов для разных групп детей-инвалидов. Содержание программ разработано с учетом преемственности при последующем обучении детей с ограниченными возможностями здоровья по программам средних и старших классов.

Согласно ФГОС, школа должна в обязательном порядке обеспечивать реализацию программы коррекционной работы, создавать специальные условия обучения. При необходимости образовательная организация с учетом рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии может пролонгировать срок обучения и разработать для ребенка с ограниченными возможностями индивидуальный учебный план.

"Стандарт рассчитан, прежде всего, на начальную школу, так как именно в этот период возможно максимально скорректировать нарушения в развитии", - подчеркнули в пресс-службе.

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