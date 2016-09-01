Путин в День знаний посетил гимназию во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День знаний приехал в гимназию №2 во Владивостоке.

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Как ожидается, глава государства осмотрит несколько классов и кабинетов, а также пообщается со старшеклассниками. Об образовательном процессе в гимназии президенту рассказывает директор учреждения Инна Шендрик. Главу государства также сопровождают вице-премьер РФ Ольга Голодец, помощник президента Андрей Фурсенко, губернатор Приморья Владимир Миклушевский и и.о. мэра Владивостока Константин Лобода.

Гимназия №2 города Владивостока была основана в 1990 году, в текущем году в ней обучается свыше 1380 школьников. Здесь преподают шесть иностранных языков (английский, французский, немецкий, китайский, корейский и японский), причем класс с углубленным изучением французского языка работает с 1996 года при содействии атташе Франции, а его ученики получают по окончании школы два аттестата, один из которых - международного образца. Класс с углубленным изучением китайского языка открылся в гимназии в 2010 году при содействии "Института Конфуция" Дальневосточного Федерального Университета.

В гимназии выходит несколько периодических изданий (газета "Гимназист", литературный альманах "Пегас"), созданы "Школа телеведущих" и "Школа телеоператоров".

В образовательном учреждении есть два спортзала, хореографический и актовый залы, кабинет дополнительного образования, конференц-зал, информационный центр на базе библиотеки, стадион, волейбольная площадка, теннисный корт, баскетбольная и хоккейная коробка. Также на территории гимназии расположен отдельный спортивный комплекс с несколькими площадками и футбольным полем с искусственным покрытием.

В 2016 году гимназия №2 вошла в число 11 пилотных школ по развитию Российского движения школьников. Здесь действует своя система самоуправления учащихся, работают школы волонтеров и вожатых, функционируют клуб интеллектуальных игр, лингвострановедческий клуб и КВН.