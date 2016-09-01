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Трехдневная Вахта памяти по погибшим в школе № 1 заложникам начнется в Беслане

Общество
1 сентября, 7:12 UTC+3 БЕСЛАН БЕСЛАН 1, сентября. /ТАСС
Цветы, свечи и воду в эти дни принесут в школьный двор, к памятнику "Древо Скорби" и на Мемориальное кладбище Беслана, где похоронены жертвы теракта
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© Антон Подгайко/ТАСС

БЕСЛАН, 1 сентября. /ТАСС/. Трехдневная Вахта памяти по погибшим в школе № 1 заложникам начнется  в Беслане и завершится 3 сентября. Об этом ТАСС сообщили в администрации местного самоуправления Беслана.

"12-й год поминальная церемония остается неизменной. Традиционно в 09:15 мск, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы раздастся школьный звонок и начнется возложение цветов, во двор школы можно будет принести цветы и воду, зажечь свечу в спортзале у фотографий погибших", - сказали в администрации. "3 сентября в 13:05 мск, когда раздался первый взрыв в школе, школьники Беслана выпустят в небо 334 белых шара по количеству погибших заложников, и под стук метронома будут прочитаны их имена", - добавили там.

Цветы, свечи и воду в эти дни принесут в школьный двор, к памятнику "Древо Скорби" и на Мемориальное кладбище Беслана, где похоронены жертвы теракта. Вспоминать погибших будут и во Владикавказе у спроектированной по эскизам бесланских школьников памятной стелы на Мемориале Славы, и у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и итальянском городе Кастельново-ди-Сотто.

Традиционно в памятные дни в Беслане проходит концерт- реквием и Крестный ход. 51 час 50 минут - с 9:15 мск 1 сентября до 13:05 мск 3 сентября - ровно столько часов и минут, сколько провели в захваченном террористами спортзале заложники, на развалинах школы будут гореть свечи и нести вахту женщины из комитета "Матери Беслана", потерявшие своих детей в теракте.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы номер 1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

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