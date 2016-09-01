Путин уверен, что лидер никогда не должен "задирать нос"

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что зазнайство не должно быть среди черт характера любого лидера. О своем отношении к этому вопросу глава государства рассказал на встрече с учащимися гимназии номер 2 Владивостока.

"Тот, кто добивается того, чтобы считаться лидером и получить какую-то номинацию, никогда не должен задирать нос, полагая, что он лучше всех", - сказал президент. "Как только человек начинает считать, что он лучше всех, с этого момента он начинает проигрывать, - продолжил Путин. - Амбиции хорошо, зазнайство плохо".

При этом в целом Путин позитивно оценил существующую в гимназии, которую он посетил, систему воспитания лидерских качеств.

Школьники также спросили президента, каково это - возглавлять страну на протяжении многих лет. "Каково (это) - я не буду говорить, это люди определяют на выборах, приходят и голосуют", - ответил Путин. При этом он подчеркнул, что "учиться нужно всю жизнь, постоянно".