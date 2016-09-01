Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦОДД: число ошибочных штрафов с комплексов фотовидеофиксации в Москве не превышает 0,001%

Общество
1 сентября, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Все ошибочные постановления обжалуются и отменяются ГИБДД в установленном законом порядке, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Количество некорректных штрафов, выписываемых с московских комплексов фотовидеофиксации, составляет не более 0,001%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), подводя итоги работы системы фотовидеофиксации за восемь месяцев текущего года.

Смотрите также
ГИБДД: несогласные со штрафами фотофиксации водители могут обжаловать их в течение 10 дней

Там пояснили, что всего по всем видам нарушений было выписано более 10 миллионов постановлений. "Безопасность дорожного движения является нашим высшим приоритетом, камеры установлены исключительно на аварийных участках по согласованию с органами ГИБДД. В частности, согласно статистике ГИБДД, за полгода 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в местах установки комплексов количество пострадавших снизилось на 35%. Это самый важный показатель, который доказывает эффективность комплексов фотовидеофиксации в Москве", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, согласно статистике ГИБДД, общее количество ДТП в местах установки комплексов фотовидеофиксации сократилось на 37%, а количество погибших снизилось на 27%. "Система автоматической фотовидеофиксации в Москве проверена временем. Все комплексы прошли установленную законом систему сертификации и проверки. Если говорить о технических сбоях, таких как блик солнца, тень и подобные, то процент такого технического сбоя ничтожно мал - это всего лишь 0,001%", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, обжалование подобных постановлений - предусмотренная законом процедура. Все ошибочные постановления обжалуются и отменяются ГИБДД в установленном законом порядке, в таких случаях всегда принимается сторона собственника транспортного средства.

Штрафы за тень и блики

Ранее на одном из автомобильных интернет-порталов появилась фотография, на которой видно, как водитель автомобиля, не нарушая правила, движется вместе с основным потоком и при этом тень от его машины падает на встречную полосу. Водителю пришел штраф за нарушение ПДД, так как система посчитала, что автомобиль пересек сплошную полосу. После разбирательства полиция отменила это постановление о штрафе.

Еще один водитель в августе подал жалобу в ГИБДД из-за штрафа, который он получил за выезд на обочину. Как оказалось, система фотовидеофиксации на 55-м км МКАД запечатлела блики от фар как автомобиль, едущий по обочине, после чего ему пришла квитанция об оплате штрафа.

Смотрите также

ГИБДД проверяет информацию об очередном ошибочном штрафе фотофиксации
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
Источник: случаи ошибочных штрафов фотовидеофиксаторов не единичны, система не совершенна

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
7
Основная часть подростков, сбежавших из спецучилища на Урале, возвращена полицией
Темы дня
Реклама