ЦОДД: число ошибочных штрафов с комплексов фотовидеофиксации в Москве не превышает 0,001%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Количество некорректных штрафов, выписываемых с московских комплексов фотовидеофиксации, составляет не более 0,001%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), подводя итоги работы системы фотовидеофиксации за восемь месяцев текущего года.

Там пояснили, что всего по всем видам нарушений было выписано более 10 миллионов постановлений. "Безопасность дорожного движения является нашим высшим приоритетом, камеры установлены исключительно на аварийных участках по согласованию с органами ГИБДД. В частности, согласно статистике ГИБДД, за полгода 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в местах установки комплексов количество пострадавших снизилось на 35%. Это самый важный показатель, который доказывает эффективность комплексов фотовидеофиксации в Москве", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, согласно статистике ГИБДД, общее количество ДТП в местах установки комплексов фотовидеофиксации сократилось на 37%, а количество погибших снизилось на 27%. "Система автоматической фотовидеофиксации в Москве проверена временем. Все комплексы прошли установленную законом систему сертификации и проверки. Если говорить о технических сбоях, таких как блик солнца, тень и подобные, то процент такого технического сбоя ничтожно мал - это всего лишь 0,001%", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, обжалование подобных постановлений - предусмотренная законом процедура. Все ошибочные постановления обжалуются и отменяются ГИБДД в установленном законом порядке, в таких случаях всегда принимается сторона собственника транспортного средства.

Штрафы за тень и блики

Ранее на одном из автомобильных интернет-порталов появилась фотография, на которой видно, как водитель автомобиля, не нарушая правила, движется вместе с основным потоком и при этом тень от его машины падает на встречную полосу. Водителю пришел штраф за нарушение ПДД, так как система посчитала, что автомобиль пересек сплошную полосу. После разбирательства полиция отменила это постановление о штрафе.

Еще один водитель в августе подал жалобу в ГИБДД из-за штрафа, который он получил за выезд на обочину. Как оказалось, система фотовидеофиксации на 55-м км МКАД запечатлела блики от фар как автомобиль, едущий по обочине, после чего ему пришла квитанция об оплате штрафа.