"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57

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В книгах и кино романы учителей с учениками кажутся красивыми и романтичными. В жизни все чаще заканчивается скандалами и душевными травмами. В соцсетях и СМИ обсуждают ситуацию вокруг московской школы №57 — утверждается, что один из педагогов много лет соблазнял своих учениц. Подобные истории не редкость и в России, и в мире. Среди последних случаев:
Именно поэтому мы считаем важным поднять эту тему и дать советы родителям, ведь такая история может случиться где угодно. Комментарии пользователей соцсетей и мнение психотерапевта — в нашем материале.
Все началось с поста в Facebook журналистки Екатерины Кронгауз. "Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами. Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Немудрено было влюбиться", — написала она. По ее словам, годами об этом знала вся школа, но учитель оставался на своем месте. Однако теперь против него собрали доказательства и добились увольнения.
Кронгауз не указала ни школу, ни имя преподавателя. Однако из комментариев пользователей сразу стало ясно, что речь идет о школе №57. Более того, большинство френдов автора поста даже не сомневались, что такое могло произойти именно там, и даже имя учителя угадали многие.
"Если я назову номер школы и имя учителя, это значит, что у меня есть судебные доказательства того, что это не клевета. А доказательства не у меня, а у директора школы, специально ему собранные и предъявленные. Поэтому я просто хочу, чтобы это не было замято. Потому что я хочу, чтобы учителя и директора школ вникали в то, что происходит. И, может быть, вникли в то, что здесь пишут, что это не единственный учитель. Я, например, не знаю, кто имеется в виду, и хочу, чтобы директору было интересно, кто это", — ответила журналистка на просьбу назвать имена.
Позже она написала в комментариях: "Я так скажу: я хочу, чтобы директор 57-й школы сказал бы, что произошло, почему это произошло, почему это произошло сейчас и какая процедура есть в школе для сообщения историй такого или другого порядка, как к ним относятся в школе — считают ли, что это возможно или невозможно, и интересно ли школе, о каких еще учителях пишут тут в комментариях".
В Facebook пост вызвал бурную дискуссию. Одни не понимали, зачем говорить об этом публично, если учитель уже уволен.
Зачем эта публичность, не очень понятно. Это многих затрагивает, это победа, но это очень местная история, ровно потому что дети. Нельзя это знать, нельзя терять веру в таком возрасте Гриша Самгин
Были мнения, что огласка лишь навредит ученикам и школе, на которых накинутся СМИ. Другие возмущались тем, что люди молчали об этом так долго. Третьи благодарили Кронгауз за смелость и откровенность.
Были и другие посты — кто-то из девушек вспоминал, что с ними происходило подобное, кто-то удивлялся, что на эту тему возможны дискуссии. Кто-то защищал школу и говорил, что все не так однозначно. Появилась также информация, что в школе изучают ситуацию и готовят заявление. К сожалению, некоторые из этих публикаций мы не можем привести из-за настроек конфиденциальности.
По просьбе ТАСС психотерапевт Константин Ольховой рассказал, что думать об учителе-соблазнителе, нормально ли для юной ученицы влюбляться в педагога и что делать родителям, узнавшим о "запретном" романе своего ребенка.
Об учителе
Педагог, вступающий в подобную связь, использует свое заведомо более высокое положение. А значит, у него совершенно никакие представления о морали и нравственности, он инфантилен и самовлюблен
Об ученице
Впоследствии она поймет, что ею попользовались, и для ее психики это будет куда большей травмой, чем отказ
О родителях
Человек с таким психотипом наверняка расскажет девушке, что расстаться с ней заставили ее родители. Можно честно сказать своему ребенку: "Возможно, ты будешь меня ненавидеть, но я обязан это сделать"
В любом случае, если ваш ребенок попал в подобную ситуацию, важно постараться выбраться из нее с минимальными потерями.