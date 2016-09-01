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"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57

Общество
1 сентября, 11:16 UTC+3
"Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами", — написала журналистка Екатерина Кронгауз. После ее поста началась дискуссия о том, какой должна быть реакция на подобные связи
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

В книгах и кино романы учителей с учениками кажутся красивыми и романтичными. В жизни все чаще заканчивается скандалами и душевными травмами. В соцсетях и СМИ обсуждают ситуацию вокруг московской школы №57 — утверждается, что один из педагогов много лет соблазнял своих учениц. Подобные истории не редкость и в России, и в мире. Среди последних случаев:  

  • в августе в Татарстане 24-летнюю учительницу заподозрили в интимной связи со школьницей. Возбуждено уголовное дело;
  • в апреле стало известно, что учительница в городе Волжский под Волгоградом совратила 15-летнего ученика. Женщина уволилась из школы. В июне она получила два года условно;
  • в июле 2015 года широкий резонанс получила история американки Дженнифер Фихтер, которую осудили за совращение трех старшеклассников. Она была приговорена к 22 годам лишения свободы. История Фихтер активно обсуждалась в Рунете, а на сайте change.org была опубликована петиция в ее защиту, причем на русском языке, что лишь подчеркивает важность и дискуссионность данной темы для россиян.  

Именно поэтому мы считаем важным поднять эту тему и дать советы родителям, ведь такая история может случиться где угодно. Комментарии пользователей соцсетей и мнение психотерапевта — в нашем материале. 

"Немудрено было влюбиться"

Все началось с поста в Facebook журналистки Екатерины Кронгауз. "Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами. Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Немудрено было влюбиться", — написала она. По ее словам, годами об этом знала вся школа, но учитель оставался на своем месте. Однако теперь против него собрали доказательства и добились увольнения. 

Кронгауз не указала ни школу, ни имя преподавателя. Однако из комментариев пользователей сразу стало ясно, что речь идет о школе №57. Более того, большинство френдов автора поста даже не сомневались, что такое могло произойти именно там, и даже имя учителя угадали многие.

"Если я назову номер школы и имя учителя, это значит, что у меня есть судебные доказательства того, что это не клевета. А доказательства не у меня, а у директора школы, специально ему собранные и предъявленные. Поэтому я просто хочу, чтобы это не было замято. Потому что я хочу, чтобы учителя и директора школ вникали в то, что происходит. И, может быть, вникли в то, что здесь пишут, что это не единственный учитель. Я, например, не знаю, кто имеется в виду, и хочу, чтобы директору было интересно, кто это", — ответила журналистка на просьбу назвать имена.

Позже она написала в комментариях: "Я так скажу: я хочу, чтобы директор 57-й школы сказал бы, что произошло, почему это произошло, почему это произошло сейчас и какая процедура есть в школе для сообщения историй такого или другого порядка, как к ним относятся в школе — считают ли, что это возможно или невозможно, и интересно ли школе, о каких еще учителях пишут тут в комментариях".

"Зачем эта публичность"

В Facebook пост вызвал бурную дискуссию. Одни не понимали, зачем говорить об этом публично, если учитель уже уволен.

Зачем эта публичность, не очень понятно. Это многих затрагивает, это победа, но это очень местная история, ровно потому что дети. Нельзя это знать, нельзя терять веру в таком возрасте Гриша Самгин

Были мнения, что огласка лишь навредит ученикам и школе, на которых накинутся СМИ. Другие возмущались тем, что люди молчали об этом так долго. Третьи благодарили Кронгауз за смелость и откровенность. 

Были и другие посты — кто-то из девушек вспоминал, что с ними происходило подобное, кто-то удивлялся, что на эту тему возможны дискуссии. Кто-то защищал школу и говорил, что все не так однозначно. Появилась также информация, что в школе изучают ситуацию и готовят заявление. К сожалению, некоторые из этих публикаций мы не можем привести из-за настроек конфиденциальности.   

"Это не о любви": мнение психотерапевта

По просьбе ТАСС психотерапевт Константин Ольховой рассказал, что думать об учителе-соблазнителе, нормально ли для юной ученицы влюбляться в педагога и что делать родителям, узнавшим о "запретном" романе своего ребенка. 

Об учителе 

  • Ольховой объясняет: отношения учителя и ученицы всегда неравноправны. 

Педагог, вступающий в подобную связь, использует свое заведомо более высокое положение. А значит, у него совершенно никакие представления о морали и нравственности, он инфантилен и самовлюблен

  • Может ли быть так, что именно в этом случае это любовь? Специалист категоричен: "Если человек каждый год влюбляется в новую ученицу, это не о любви". Но есть способ проверить чувства: если паре кажется, что именно в их случае есть настоящая любовь, учителю стоит уйти из школы и не видеться со своей избранницей несколько лет. Если позже при встрече окажется, что чувства не остыли, можно заводить отношения.

Об ученице

  • В то же время для 16-летней девушки влюбиться в учителя — абсолютно нормально: это влюбленность не столько в человека, сколько в образ. Но для психики девушки лучше, чтобы ее чувство осталось безответным, потому что такие отношения в любом случае будут неравноправными.

Впоследствии она поймет, что ею попользовались, и для ее психики это будет куда большей травмой, чем отказ

  • По словам Ольхового, любой нормальный учитель знает, как спустить на тормозах возникшее к нему чувство. 

О родителях

  • Родителям, обнаружившим, что у их ребенка завязался роман с педагогом, надо помнить: с их чадом все нормально, а вот с учителем — нет. Именно с учителем и нужно провести жесткую беседу, потребовав, чтобы он исчез и из школы, и из жизни вашего ребенка. Здесь, правда, возникает дилемма: чего вы хотите больше — свести к минимуму травму своего ребенка или защитить других детей. В первом случае правильно избегать любой огласки. Во втором — поднять скандал, чтобы о поведении этого учителя узнало профессиональное сообщество и он не смог продолжать заводить романы с ученицами, просто сменив школу. 
  • Другой вопрос — как избежать конфликта с собственным ребенком. Скрыть от дочери, что роман прервался из-за вашего вмешательства, вряд ли удастся.  

Человек с таким психотипом наверняка расскажет девушке, что расстаться с ней заставили ее родители. Можно честно сказать своему ребенку: "Возможно, ты будешь меня ненавидеть, но я обязан это сделать"

В любом случае, если ваш ребенок попал в подобную ситуацию, важно постараться выбраться из нее с минимальными потерями.  

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