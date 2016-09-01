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Ольга Васильева считает День знаний главным днем в жизни первоклассников

Общество
1 сентября, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Министр образования и науки РФ посетила школу №2 в городе Видное, которая открылась в 2016 году
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева считает, что 1 сентября стал главным днем в жизни для первоклассников по всей стране.

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"Сегодня, 1 сентября, наверное, самый счастливый и главный день в вашей жизни. Вы такие красивые, у вас такие красивые букеты, вы очень волнуетесь, вам очень важно знать, что будет дальше. Не волнуйтесь, потому что вы вступаете в большую жизнь, и поэтому удивительному пути вас поведут ваши педагоги", - сказала Васильева на торжественной линейке в школе номер 2 города Видное, обращаясь к первоклассникам.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на торжественной линейке, подчеркнул, что "в Подмосковье каждый год в школы приходят на 8 тысяч первоклассников больше, чем в предыдущем году". "А в этом году порог школы всего переступят 758 тысяч школьников. Я хочу пожелать всем, и школьникам, и родителям, и нашим уважаемым педагогам успешного учебного года", - сказал он.

Школа номер 2 в Видном открылась в 2016 году. Ее общая площадь 13,3 тыс. кв. м. В школе есть большой спортивный зал, хореографический и актовый залы, библиотека с медиатекой.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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