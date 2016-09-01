Предприниматели предложили правительству РФ системный подход к решению проблем Байкала

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Представители бизнес- сообщества предложили правительству РФ государтсвенно- частное партнерство в рамках объединенной госпрограммы по сохранению экосистемы озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской территоррии. Разработчиками документа, который имеется в распоряжении ТАСС, выступила общественная организация "Деловая Россия" при поддержке аппарата Белого дома и Аналитического центра при правительстве РФ.

Проект "Байкал: великое озеро великой страны" рассчитан на 2017-2025 годы и предполагает объединение существующих госпрограмм по Байкалу и включение региональных финансовых ресурсов, а также частных инвестиций.

Как рассказал корреспонденту ТАСС член генсовета "Деловой России", президент компании "Нова Капитал" Александр Рудик, инициатива предложена на рассмотрение президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. При положительной резолюции президиума детальная проработка проекта с привлечением ученых и общественных организаций должна быть завершена уже к 2017 году, после чего запланирован запуск проектного офиса, уточнил Рудик.

Как отмечается в документе, предприниматели рассчитывают увидеть Минприроды РФ в роли "функционального заказчика" в реализации проекта. В самом министерстве проект пока только изучают. "Единой согласованной позиции по нему нет. Есть поручение правительства заняться им, оно выполняется", - сказал ТАСС представитель Минприроды.

Системный подход

"Речь идет об объединении тех инструментов по Байкалу, которые есть на сегодняшний день, с тем, чтобы сделать их более эффективными. По сути, это мегапроект по государственно-частному партнерству, в котором государство обеспечивает инфраструктуру, а бизнес - дальнейшее развитие. Байкалом "болеет" полмира, поэтому интерес к проекту может быть проявлен не только российскими инвестфондами", - пояснил Рудик. Конкретных переговоров инициаторы проекта, по его словам, пока не вели, но "есть ориентир на японских и южнокорейских инвесторов".

В нынешнем виде документ описывает ключевые факторы угрозы для экосистемы Байкала - от нехватки очистных сооружений на побережье (по оценкам экспертов, в Байкал за год сбрасывается более 4 млн куб. м сточных вод) до низкого уровня качества жизни населения прибрежной полосы, а также содержит предложения по "переформатированию системы экологической защиты" озера, освоению его туристического потенциала и комплексному развитию инфраструктуры.

На что ориентируют Байкал

Разработчики документа поставили целевые показатели, в том числе по семи экологическим проектам. По словам Рудика, реалистичность их достижения основана на оценках ученых, имеющих наработки в данных областях. В частности, сократить количество заболачиваемой водоросли, чью экспансию лимнологи СО РАН успели назвать "экологической катастрофой", разработчики проекта рассчитывают к 2020 году на 25%, к 2025 - на 50%. По данным "Деловой России", программа мониторинга распространения водоросли учеными уже разработана, к 2018 году они исследуют 100% побережья.

Согласно проекту, системы канализации и очистных сооружений к 2018 году должны быть в каждом пятом прибайкальском населенном пункте, а к 2025 году - во всех (сейчас на территории Иркутской области их 5, но ни один из них, по оценкам надзорных органов, в полной мере не соответствует требованиям к очистке стоков в озеро - прим. ТАСС). При этом объем стоков в водные объекты Байкальской природной территории, по мнению разработчиков проекта, может быть к 2025 году вообще сведен к нулю.

Также предполагается увеличить запасы ценных видов рыбы в Байкале к 2018 году примерно на 130% (к уровню 2012 года - прим. ТАСС) и еще на 13% - к 2020 году. Количество оборудованных по современным стандартам площадок для приема туристов в местах наиболее массовых посещений - довести до 50 к 2018 году и до 300 - к 2025 году. Доля возобновляемых источников энергии к 2025 году, согласно проекту, должная составлять не менее четверти.

"Визитная карточка" Байкала

Отдельно авторы проекта подошли к "визитной карточке" Байкала - поселку Листвянка на истоке Ангары (примерно в 70 км от Иркутска), который в 2026 году отпразднует свое 300 летние. К этой дате предлагается построить там несколько новых и реконструировать существующие объекты, например, Байкальский музей, а также решить вопрос с экологичностью систем ЖКХ.

Проблема моногорода Байкальска, где предстоит переработать отходы, накопившиеся за 50 лет работы местного целлюлозно-бумажного комбината, в проекте не отражена. Однако, ее решение лежит в плоскости общего экологически ориентированного подхода, предложенного "Деловой Россией", считает Рудик. В частности, Байкальск, по мнению разработчиков проекта, должен стать основной площадкой для введения объектов возобновляемой энергетики. Новую ТЭЦ, со строительством которой региональные власти пока не могут определиться в части технологического решения (утвержден проект по электроугольной ТЭЦ, региональные власти хотели бы видеть там ТЭЦ на газе - прим. ТАСС), они предлагают переориентировать на топливные пеллеты.