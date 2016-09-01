Медведев поздравил коллектив Южного федерального университета с Днем знаний

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Южного федерального университета (ЮФУ) с Днем знаний и началом учебного года.
"ЮФУ занимает особое место в инновационном развитии юга страны, является крупнейшим научным и образовательным центром. Здесь созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов: применяются новейшие модули и программы, работают современные исследовательские лаборатории, реализуются комплексные проекты", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной сегодня на сайте правительства.
Медведев отметил, что университет является лидером в рейтингах ведущих вузов России, а его выпускники востребованы в различных отраслях экономики, на государственной службе и в бизнесе.
"Пусть новый учебный год будет для вас успешным. Желаю вам удачи и всего наилучшего", - заключил глава кабмина.
Дмитрий Медведев является председателем попечительского совета Южного федерального университета.