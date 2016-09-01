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Депутаты ЛДПР предлагают отменить оплату принудительной эвакуации машин на штрафстоянку

Общество
1 сентября, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
" Принципиальная позиция ЛДПР: достаточно административного штрафа", - подчеркнул депутат Ярослав Нилов
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев разработали и внесут в четверг в Госдуму проект закона о бесплатной эвакуации автомобилей на штрафстоянку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских либерал-демократов.

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Как пояснил Ярослав Нилов, законопроект отменяет полностью действующие в настоящее время нормы, обязывающие водителей оплачивать услуги принудительной эвакуации транспортных средств. "Во многом эвакуаторный беспредел творится, потому что водитель сам платит за эвакуацию. Принципиальная позиция ЛДПР: достаточно административного штрафа", - подчеркнул депутат.

Нилов добавил, что "исполнительная власть сама в состоянии эвакуировать ТС, так как за нарушение правил остановки и стоянки действуют значительные штрафы (в столице размер штрафа - 3000 руб.)".

Депутат также напомнил, что сегодня вступает в силу закон о единой методике оплаты принудительной эвакуации, согласно которому тарифы на перемещение автомашин на штрафстоянку должна будет определять Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Однако уже появилась информация о том, что, например, в Москве, размер тарифов сохранится. Водителей намеренно пугают, что в результате применения новой, специально разработанной методики ФАС они даже вырастут. Это представляется желанием и попыткой зарабатывать на кошельках автовладельцев", - отметил Нилов.

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Нилов, Ярослав Евгеньевич
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