Торкунов: у нынешних первокурсников МГИМО высший средний балл ЕГЭ по России

Сотни людей почтили память жертв теракта в школе БесланаОбщество 1 сентября, 11:41
СМИ: "Приморский торговый порт" получит налоговые преференцииТранспорт 1 сентября, 11:38
"Калашников" до конца года поставит Минобороны РФ около 20 катеровАрмия и ОПК 1 сентября, 11:37
Шойгу поручил направить на помощь 3,5 тыс. военных в связи с тайфуном в ПриморьеПроисшествия 1 сентября, 11:27
В Челябинской области началась подготовка к Расулевским чтениям-2017Новости Челябинской области 1 сентября, 11:27
Сорокин: организаторы ЧМ-2018 не строят лишней инфраструктурыСпорт 1 сентября, 11:25
В России создан новый легкий пулемет для армииАрмия и ОПК 1 сентября, 11:20
Гедиректор концерна "Калашников": портфель экспортных заказов составляет $230 млнАрмия и ОПК 1 сентября, 11:18
"Совкомфлот" может заказать у ДЦСС суда для постройки на верфи "Звезда"Транспорт 1 сентября, 11:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нынешние первокурсники МГИМО имеют высший средний балл ЕГЭ по России, многие из них получили школьные медали и одержали победы на всероссийских олимпиадах. Об этом в четверг заявил ректор МГИМО (У) МИД РФ Анатолий Торкунов, выступая с приветственной речью перед студентами и преподавателями вуза.
"Нынешние первокурсники имеют самый высокий средний балл ЕГЭ по России, около 50% поступивших имеют школьные медали, а треть поступивших на бюджетные места - это победители всероссийских олимпиад. Половина победителей олимпиад по истории по стране - это студенты-первокурсники МГИМО", - сказал он,
Торкунов пожелал поступившим в университет студентам учиться "с радостью и с удовольствием" и заверил, что университет и министерство иностранных дел России "сделают все для этого возможное".
"Многие преподаватели МГИМО работали в министерстве иностранных дел, связаны с ним дружескими и партнерскими отношениями, и это играет огромную роль для развития университета", - отметил ректор.
Он также выразил глубокую признательность главе МИД РФ Сергею Лаврова, окончившему МГИМО в 1972 году, за то, что он уделяет большое внимание этому вузу. По словам Торкунова, студенты и преподаватели университета в лице главы российского МИД имеют прекрасный пример работы в сфере международных отношений. "Ваша деятельность всегда вызывает чувство законной гордости", - сказал ректор МГИМО.