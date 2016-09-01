Торкунов: у нынешних первокурсников МГИМО высший средний балл ЕГЭ по России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нынешние первокурсники МГИМО имеют высший средний балл ЕГЭ по России, многие из них получили школьные медали и одержали победы на всероссийских олимпиадах. Об этом в четверг заявил ректор МГИМО (У) МИД РФ Анатолий Торкунов, выступая с приветственной речью перед студентами и преподавателями вуза.

"Нынешние первокурсники имеют самый высокий средний балл ЕГЭ по России, около 50% поступивших имеют школьные медали, а треть поступивших на бюджетные места - это победители всероссийских олимпиад. Половина победителей олимпиад по истории по стране - это студенты-первокурсники МГИМО", - сказал он,

Торкунов пожелал поступившим в университет студентам учиться "с радостью и с удовольствием" и заверил, что университет и министерство иностранных дел России "сделают все для этого возможное".

"Многие преподаватели МГИМО работали в министерстве иностранных дел, связаны с ним дружескими и партнерскими отношениями, и это играет огромную роль для развития университета", - отметил ректор.

Он также выразил глубокую признательность главе МИД РФ Сергею Лаврова, окончившему МГИМО в 1972 году, за то, что он уделяет большое внимание этому вузу. По словам Торкунова, студенты и преподаватели университета в лице главы российского МИД имеют прекрасный пример работы в сфере международных отношений. "Ваша деятельность всегда вызывает чувство законной гордости", - сказал ректор МГИМО.