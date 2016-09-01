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Медведев: школа управления "Сколково" помогает "успешным людям стать еще более успешными"

Общество
1 сентября, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Премьер-министр выразил убежденность в высоком уровне подготовки специалистов, посещающих бизнес-школу и пожелал всему коллективу "Сколково" новых успехов
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Московской школы управления "Сколково" с Днем знаний и десятилетним юбилеем учебного заведения.

"За это время "Сколково" стало не только узнаваемым брендом, но и престижным образовательным центром. Его диплом помогает успешным людям стать еще более успешными и быстрее двигаться по карьерной лестнице. А знания, полученные здесь, лидерские навыки и интеллектуальный потенциал позволяют вашим выпускникам решать сложнейшие управленческие задачи, разрабатывать и реализовывать масштабные инновационные проекты в самых разных отраслях экономики и науки, в госуправлении и социальной сфере", - говорится в телеграмме премьера.

Медведев выразил убежденность в высоком уровне подготовки специалистов, посещающих бизнес-школу. Он также пожелал всему коллективу "Сколково" новых успехов и всего наилучшего.

Глава правительства РФ является председателем попечительского совета Московской школы управления "Сколково".

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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