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Опрос: россияне считают отношения с Японией дружественными

Общество
1 сентября, 10:43 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Япония оказалась на втором месте среди стран, которым, по мнению жителей РФ, можно доверять - на первом месте с большим отрывом оказался Китай
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ТОКИО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Большинство жителей России считают отношения с Японией дружественными и придают большое значение связям между странами. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по запросу японского МИД.

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"На вопрос о том, в каких отношениях сейчас находятся Россия и Япония, 78% россиян ответили, что в "дружественных" или "скорее в дружественных", - отмечается в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Японии. При этом 97% опрошенных в той или иной степени подчеркнули важность наличия дружественных связей между двумя странами.

Япония оказалась на втором месте среди стран, которым, по мнению жителей РФ, можно доверять. С этим согласились 9,9% опрошенных. Первое место с большим отрывом занимает Китай: доверие ему высказали 25% принявших участие в опросе. Третью строчку с результатом 9,6% заняла Индия.

Согласно данным опроса, 90% россиян считают, что с Японией следует развивать отношения в сфере науки и технологий. Еще 79% высказались за укрепление сотрудничества в области торговли и инвестиций.

Также участникам исследования был задан вопрос относительно территориальных разногласий между Японией и Россией. Более половины россиян считают, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, принадлежность которых оспаривается Японией, должны оставаться в составе РФ. При этом 42% отмечают необходимость достижения такого решения этого вопроса, которое устроило бы обе стороны.

В исследовании общественного мнения приняли участие 3,6 тысяч человек в возрасте старше 18 лет из различных регионов России.

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