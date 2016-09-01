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ОП просит Минтруд ввести занятия гимнастикой для чиновников на рабочем месте

Общество
1 сентября, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
В дальнейшем предполагается ввести 15-минутные занятия на рабочем месте для всех
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ обратилась к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с просьбой ввести 15-минутные занятия гимнастикой на работе. Пилотными учреждениями для апробирования инициативы предлагается сделать госучреждения.

"Прошу рассмотреть возможность введения практики производственной гимнастики в трудовых коллективах во время рабочего дня. Пусть речь идет о 15-20 минутах в день, которые можно совместить с прослушиванием гимна, музыки или какими-либо командообразовательными практиками на усмотрение работодателя", - говорится в письме первого зампредседателя комиссии ОП по общественной безопасности Дмитрия Чугунова на имя главы Минтруда (есть в распоряжении ТАСС).

Свою инициативу общественник обосновывает статистикой Минздрава: по данным ведомства в 2015 году от заболеваний сердечно-сосудистой системы умерло около миллиона человек. "Одной из наиболее распространенных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в развитии и функционировании опорно-двигательного аппарата врачи называют малоподвижный образ жизни, отсутствие привычки к какой-либо спортивной активности для поддержания нормальной физической формы", - говорится в письме Чугунова.

По его мнению, в случае позитивной оценки предложения, учреждениями для апробирования производственной гимнастики могут стать государственные предприятия. "В свою очередь, частным структурам, которые не уделяют достаточного внимания физическому здоровью сотрудников, возможно в будущем также официально рекомендовать подобную практику", - считает Чугунов.

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