Более 12 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ по математике в сентябре

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 12 тысяч человек в сентябре будут сдавать ЕГЭ по математике почти 4 тысячи человек - по русскому языку. Об этом сообщил в четверг руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"5 сентября пройдет экзамен по русскому языку, 8 сентября - по математике базового уровня. 14 сентября будет резервный день для тех выпускников, которые не получили аттестат основной волны, мы такую возможность им предоставляем", - сказал Кравцов.

"На сегодняшний день все организационных мероприятия проведены, чтобы экзамен прошел так же организованно, объективно и честно, как он и проходил эти три года. Никаких поблажек, что сентябрьские сроки, не будет, школьники будут находиться в таких же условиях, как это было в основной период: стопроцентное онлайн-наблюдение", - отметил глава Рособрнадзора.

5 сентября будут организованы 112 пунктов проведения экзамена в 77 субъектах РФ, 8 сентября экзамен пройдет на 136 пунктах в 86 субъектах.

"Контроль будут осуществлять 150 федеральных общественных наблюдателей и 100 онлайн-наблюдателей", - добавил Кравцов.