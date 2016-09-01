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Строительные вузы РФ полностью перейдут на болонскую систему к 2018 году

Общество
1 сентября, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
"Акцент переносится не просто на обучение строительству каких-то объектов, а на обучение студентов по всему жизненному циклу здания", - заявил министр строительства и ЖКХ РФ
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские строительные вузы полностью перейдут на болонскую систему, предполагающую две ступени высшего образования (бакалавриат и магистратуру), до 2018 года. Об этом сообщил в четверг журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в рамках празднования Дня знаний в НИУ "Московский государственный строительный университет".

"С 2018 года будут работать новые принципы: разделение на бакалавриат и магистратуру. Акцент переносится не просто на обучение строительству каких-то объектов, а на обучение студентов по всему жизненному циклу здания и сооружения: содержание, коммунальное хозяйство, городская среда", - сказал Мень.

Всего в России работает 12 вузов, выпускающих строителей, специалистов по развитию городской среды и городского хозяйства, отметил Мень. Ежегодно эти вузы и профессиональные технические учебные заведения выпускают 100 тыс. человек.

Двухступенчатая система высшего образования, которая предполагает четыре года обучения с последующим присуждением степени бакалавра, а потом, при желании, еще два года до получения степени магистра, действует в России с 2011 года. Нововведение связано с тем, что в 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу, направленному на формирование единого европейского образовательного пространства.

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Мень, Михаил Александрович
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