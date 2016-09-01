Лавров сказал, что в становлении личности и профессии ему помогли мама, друзья и институт

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мама, друзья и институт помогли главе МИД РФ Сергею Лаврову сформироваться как личность. Об этом он рассказал студентам университета МГИМО, выступая перед ними в День знаний.

"Никогда об этом не задумывался", - сказал министр, отвечая на вопрос студентки-первокурсницы о том, что в его жизни сыграло главную роль в формировании личности министра иностранных дел.

"Конечно, мама, конечно, друзья, университет (Лавров является выпускником МГИМО) не только как институт системы образования, но и как институт школы жизни", - признался министр.

Глава МИД также посоветовал, что "лучше просто в жизни быть нормальным человеком, это для любой профессии подойдет". "Нельзя сказать, что для того, чтобы стать дипломатом, нужно вести себя так, а чтобы стать кем-то другим - надо вести себя иначе", - добавил Лавров.