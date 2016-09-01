Сотни людей почтили память жертв теракта в школе Беслана

БЕСЛАН, 1 сентября. /ТАСС/. Сотни людей приняли участие в траурной церемонии, посвященной 12-й годовщине теракта в школе №1 Беслана, передает корреспондент ТАСС.

Традиционно трехдневная вахта памяти в школе началась в 8:00 мск с удара колокола. Затем в 9:15 мск - в то время, когда в 2004 году террористы захватили заложников - прозвенел школьный звонок, и началось возложение цветов в разрушенном спортзале.

1 сентября люди идут в разрушенную школу непрерывным потоком. В числе первых возложили цветы руководители республики, члены правительства, общественных и религиозных организаций.

После траурной церемонии в Беслане состоится пресс-конференция комитета "Матери Беслана". Вахта памяти завершится 3 сентября на мемориальном кладбище, известном как Город ангелов, где похоронены жертвы теракта.

Цветы и свечи в эти поминальные дни принесут не только в школьный двор, но и к памятнику "Древу Скорби" и на Мемориальное кладбище Беслана, где похоронены жертвы теракта. Траурные мероприятия пройдут также во Владикавказе у спроектированной по эскизам бесланских школьников памятной стелы на Мемориале Славы, у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и итальянском городе Кастельново-ди-Сотто.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.