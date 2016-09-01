Сергей Нарышкин принял участие в открытии школы-технопарка в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин принял участие в открытии новой школы с техническим уклоном, построенной в деревне Кудрово Ленинградской области. Школа-технопарк создана в рамках пилотного проекта, направленного на подготовку школьников к профессиям инженерно-технической направленности.

"Не придумать лучше подарка к Дню знаний, чем новая школа - просторная, светлая, уютная, оснащенная современным оборудованием. Пройдет время, и она обогатится своей историей и добрыми традициями, которые будут передаваться из поколения в поколение", - сказал Нарышкин на торжественной линейке. Он поприветствовал учеников и учителей, пожелав, "чтобы школьники в этой замечательной школе начали свою жизнь начисто, не огорчая учителей и родителей". Учителям Нарышкин пожелал "интересной, творческой работы, терпения и побольше умных учеников, которые умеют мыслить современно и самостоятельно".

Как рассказал на открытии школы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, это учебное заведение будет одним из самых современных в России и самым большим из построенных за последние годы в Ленинградской области.

Школа в Кудрово рассчитана на 1600 мест. В ней оборудованы 64 учебных кабинета, два спортивных зала, бассейн, спортивная площадка с футбольным полем, зал для занятий хореографией, библиотека с читальным залом, медицинский блок.

У школьников также будет возможность включаться в исследовательскую и изобретательскую деятельность, заниматься разработкой проектов и на их основе производить продукт с применением современных технологий. В этом направлении школе поможет Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ".