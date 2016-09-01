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ВЦИОМ: зимнюю Олимпиаду в Сочи смотрели больше россиян, чем Игры в Рио-де-Жанейро

Общество
1 сентября, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
59% опрошенных посчитали выступление россиян на Олимпиаде "скорее успешными", каждый третий (36%) - "отличным" и лишь 4% назвал его "скорее неуспешным"
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россияне с большим интересом следили за зимней Олимпиадой в Сочи в 2014 году, чем за прошедшими летними Играми в Рио-де-Жанейро. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного в четверг на сайте организации.

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

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"Завершившаяся Олимпиада в Рио-де-Жанейро привлекла внимание двух третей россиян (64%) - такова доля тех, кто так или иначе следил за ходом соревнований. Однако в предыдущие годы уровень интереса к Играм был выше, в частности, как на зимней Олимпиаде в Сочи (81-82%) или летней в Лондоне (76%)", - говорится в данных опроса. Среди интересующихся прошедшей Олимпиадой 17% регулярно смотрели телевизионные трансляции соревнований, а каждый третий (38%) выбирал к просмотру лишь определенные виды спорта.

Большинство следивших за соревнованиями россиян испытывали гордость (65%), восхищение (34%) и уважение (31%) к спортсменам, при этом треть россиян гордится выступлениями наших синхронисток и гимнастов (36% и 24% соответственно), каждый пятый россиянин (22%) восхищен выступлениями российских борцов. Среди спортсменов, разочаровавших россиян своим выступлением, респонденты выделили волейболистов (8%).

Большинство опрошенных (59%) посчитали выступление россиян на Олимпиаде "скорее успешными", каждый третий (36%) - "отличным" и лишь 4% назвал его "скорее неуспешным". При этом каждый второй россиянин (45%) считает, что выступления спортсменов нашей сборной превзошли его ожидания, еще 43% заявили, что спортсмены выступили примерно так, как они и ожидали, а надежды 7% россиян остались неоправданными. Каждый четвертый опрошенный (25%) отметил, что сборной России необходимо упорнее тренироваться, а тренерам - изменить программу подготовки спортсменов, чтобы те выступили на следующей олимпиаде более успешно. Еще 16% призывают бороться с дисквалификацией спортсменов и отстаивать их права.

"Несмотря на снижение интереса к Олимпийским играм в сравнении с предыдущими, эмоциональность восприятия возросла. Очевидно, это объясняется тем, что наши спортсмены смогли продемонстрировать силу национального характера, добиться хорошего результата вопреки негативному отношению окружающих. Олимпиада 2016 останется в памяти многих россиян как "Олимпиада преодоления", потому что сила духа наших спортсменов, продемонстрировать силу вызывает искреннее уважение", - прокомментировал результаты опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

В опросе ВЦИОМ с 27 по 28 августа 2016 г. приняло участие 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 46 областях. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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