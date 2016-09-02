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Пять континентов: дресс-код для туристок, стометровка в сто лет и вред от селфи

Общество
2 сентября, 9:00 UTC+3
Любопытные новости со всего мира за неделю - в подборке ТАСС
Материал из 1 страницы
© Uriel Sinai/Getty Images

В преддверии выходных ТАСС сделал подборку занимательных новостей из разных стран

Экстремальный туризм: если в Индию - то без юбки

Индийский министр культуры и туризма Махеш Шарма посоветовал иностранным туристкам не надевать юбки во время посещения заштатных городков.

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Глава ведомства при этом уточнил, что полный список рекомендаций относительно того, чего стоит опасаться во время турпоездки по Индии, вручается прибывающим в страну туристам прямо в аэропорту. Среди них, например, советы не разгуливать по ночам в одиночку, а также обязательно фотографировать регистрационные номера такси, чтобы полиция при случае могла действовать более оперативно.

Еще совсем недавно Индия едва не утонула в волне насилия, когда на всю страну прогремели следовавшие одно за другим резонансные преступления в отношении представительниц прекрасного пола. Ситуация накалилась до предела и власти стали искать пути решения сложившейся проблемы. В результате было решено до максимума ужесточить наказания за изнасилования и карать эти злодеяния вплоть до смертной казни.

После этого кривая подобных преступлений в Индии вроде бы поползла вниз, но очень медленно. Пока что нельзя с уверенностью сказать, что наступил перелом и теперь женщинам уже некого бояться в темных переулках. И предостережение министра культуры относительно появления иностранок в юбках в индийской глубинке - лишнее тому подтверждение.

Спортивные рекорды: бег и плавание для всех 

Столетняя жительница Индии Ман Каур приняла участие в массовом международном забеге атлетов, который завершился в канадском Ванкувере.

Для преодоления 100-метровой дистанции долгожительнице понадобилась 1 минута и 21 секунда. На финише, помимо других участников забега, ее встречал и сын - 78-летний Гурдев Сингх, который также сумел пробежать стометровку. В легкоатлетических соревнованиях Americas Masters Games, принимали участие спортсмены старше 30 лет. Им предлагалось попробовать свои силы на разных дистанциях.

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Как рассказал Сингх, его мать начала заниматься бегом в 93 года. С тех пор она получила более 20 различных медалей, в том числе три золотых. Одну из них Ман Каур заработала в Ванкувере в категории спортсменов старше 100 лет, где была единственной представительницей. "Победы делают ее счастливее", - рассказал сын чемпионки. "Кроме того, своим примером она вдохновляет других пожилых леди и их детей участвовать в таких соревнованиях", - добавил Сингх.

Секретом своих успехов долгожительница назвала "хорошее питание и физические упражнения".

А соотечественница Ман Каур - юная пловчиха из города Канпур, 11-летняя Шраддха Шукла, - решила побить национальный рекорд и отправилась в заплыв длиной 570 км по реке Ганг. 

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Девочку в ее нелегком пути сопровождают отец-тренер, врач и четверо пловцов. Специальное снаряжение требуется им для того, чтобы хоть как-то ориентироваться в мутных водах реки, кроме того, они будут окружать пловчиху стальной защитной сеткой от гангских крокодилов. 

После этой миссии она намерена вплавь пересечь Ла-Манш, а затем представлять свою страну на очередной Олимпиаде.

А первым румыном, который сумел переплыть Ла-Манш по правилам, установленным международной ассоциацией, преодолев 26 километров без перерывов для отдыха и без неопренового костюма стал 40-летний библиотекарь из города Петрошань Аврам Янку – его время составило 17 часов 54 минуты.

Янку удалось реализовать свою мечту с четвертой попытки. В августе и октябре 2014 года, а также в августе 2015 года он трижды был вынужден сойти с дистанции в нескольких километрах от французского берега, так как организаторы требовали прекратить заплыв из-за штормовой погоды и подводных течений, которые подвергали жизнь пловца угрозе.

Необычные открытия: селфи как причина... педикулеза

Педикулез, или попросту говоря вши, стал серьезной проблемой в голландских школах.

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16 фото
© Михаил Метцель/ТАСС

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Согласно выводам специалистов, непростая ситуация складывается в начальных школах, где 28% детей страдают от педикулеза. Однако здесь проблемы существовали всегда. Гораздо более серьезные опасения у медиков вызывает ситуация в средних школах, где раньше вши не являлись серьезной проблемой. Однако теперь педикулез наблюдается у каждого пятого школьника.

По мнению специалистов, все дело в поведении учащихся, которые слишком много обнимаются. "А еще, когда они делают селфи, их волосы соприкасаются, и из-за этого вши передаются гораздо быстрее", - отмечают эксперты.

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