Пять континентов: дресс-код для туристок, стометровка в сто лет и вред от селфи

В преддверии выходных ТАСС сделал подборку занимательных новостей из разных стран

Экстремальный туризм: если в Индию - то без юбки

Индийский министр культуры и туризма Махеш Шарма посоветовал иностранным туристкам не надевать юбки во время посещения заштатных городков.

Глава ведомства при этом уточнил, что полный список рекомендаций относительно того, чего стоит опасаться во время турпоездки по Индии, вручается прибывающим в страну туристам прямо в аэропорту. Среди них, например, советы не разгуливать по ночам в одиночку, а также обязательно фотографировать регистрационные номера такси, чтобы полиция при случае могла действовать более оперативно.

Еще совсем недавно Индия едва не утонула в волне насилия, когда на всю страну прогремели следовавшие одно за другим резонансные преступления в отношении представительниц прекрасного пола. Ситуация накалилась до предела и власти стали искать пути решения сложившейся проблемы. В результате было решено до максимума ужесточить наказания за изнасилования и карать эти злодеяния вплоть до смертной казни.

После этого кривая подобных преступлений в Индии вроде бы поползла вниз, но очень медленно. Пока что нельзя с уверенностью сказать, что наступил перелом и теперь женщинам уже некого бояться в темных переулках. И предостережение министра культуры относительно появления иностранок в юбках в индийской глубинке - лишнее тому подтверждение.

Спортивные рекорды: бег и плавание для всех

Столетняя жительница Индии Ман Каур приняла участие в массовом международном забеге атлетов, который завершился в канадском Ванкувере.

Для преодоления 100-метровой дистанции долгожительнице понадобилась 1 минута и 21 секунда. На финише, помимо других участников забега, ее встречал и сын - 78-летний Гурдев Сингх, который также сумел пробежать стометровку. В легкоатлетических соревнованиях Americas Masters Games, принимали участие спортсмены старше 30 лет. Им предлагалось попробовать свои силы на разных дистанциях.

Как рассказал Сингх, его мать начала заниматься бегом в 93 года. С тех пор она получила более 20 различных медалей, в том числе три золотых. Одну из них Ман Каур заработала в Ванкувере в категории спортсменов старше 100 лет, где была единственной представительницей. "Победы делают ее счастливее", - рассказал сын чемпионки. "Кроме того, своим примером она вдохновляет других пожилых леди и их детей участвовать в таких соревнованиях", - добавил Сингх.

Секретом своих успехов долгожительница назвала "хорошее питание и физические упражнения".

А соотечественница Ман Каур - юная пловчиха из города Канпур, 11-летняя Шраддха Шукла, - решила побить национальный рекорд и отправилась в заплыв длиной 570 км по реке Ганг.

Девочку в ее нелегком пути сопровождают отец-тренер, врач и четверо пловцов. Специальное снаряжение требуется им для того, чтобы хоть как-то ориентироваться в мутных водах реки, кроме того, они будут окружать пловчиху стальной защитной сеткой от гангских крокодилов.

После этой миссии она намерена вплавь пересечь Ла-Манш, а затем представлять свою страну на очередной Олимпиаде.

А первым румыном, который сумел переплыть Ла-Манш по правилам, установленным международной ассоциацией, преодолев 26 километров без перерывов для отдыха и без неопренового костюма стал 40-летний библиотекарь из города Петрошань Аврам Янку – его время составило 17 часов 54 минуты.

Янку удалось реализовать свою мечту с четвертой попытки. В августе и октябре 2014 года, а также в августе 2015 года он трижды был вынужден сойти с дистанции в нескольких километрах от французского берега, так как организаторы требовали прекратить заплыв из-за штормовой погоды и подводных течений, которые подвергали жизнь пловца угрозе.

Необычные открытия: селфи как причина... педикулеза

Педикулез, или попросту говоря вши, стал серьезной проблемой в голландских школах.

Согласно выводам специалистов, непростая ситуация складывается в начальных школах, где 28% детей страдают от педикулеза. Однако здесь проблемы существовали всегда. Гораздо более серьезные опасения у медиков вызывает ситуация в средних школах, где раньше вши не являлись серьезной проблемой. Однако теперь педикулез наблюдается у каждого пятого школьника.

По мнению специалистов, все дело в поведении учащихся, которые слишком много обнимаются. "А еще, когда они делают селфи, их волосы соприкасаются, и из-за этого вши передаются гораздо быстрее", - отмечают эксперты.