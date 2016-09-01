Визит российских авиаспециалистов в Египет состоится на следующей неделе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следующий визит российских авиаспециалистов в Египет для проверки безопасности местных аэропортов состоится на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток.

"На следующей неделе",- ответил он на соответствующий вопрос.

При этом ранее министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" отмечал, что визит специалистов в Каир состоится в первой декаде сентября. По его словам, сначала для российских рейсов будет открыт только аэропорт Каира - там открывается новый терминал, который будет, в том числе, обслуживать российские рейсы. Перед тем, как РФ признает этот аэропорт безопасным, российские специалисты должны провести аудит и сформировать заключение.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 г. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 г. после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург.