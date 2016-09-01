Здоровью работников судоверфи в Благовещенске угрожает гальваническая пыль

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Гальваническая пыль, состоящая из частиц хрома и других опасных материалов, негативно влияет на здоровье сотрудников судостроительной верфи имени Октябрьской революции в Благовещенске. Об этом сообщил в четверг директор научно-образовательного центра "Нанотехнологии" Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилл Голохваст на Университетском форуме Россия - АСЕАН.

"Мы проводили исследования в 2015 году, за образцы был взят снег вокруг района судоверфи. Сотрудники предприятия дышат металлической пылью, я считаю, что это опасно для организма. У многих могут быть рак легких и горла", - отметил Голохваст.

По его словам, опасные для здоровья вещества были обнаружены за пределами района судоверфи. "Высокий источник опасных примесей (железа, хрома, цинка, меди, свинца, кадмия, олова, никеля) и повышенный уровень крепких кислот были замечены в воде за пределами районов производства", - сказал ученый.

Университетский форум Россия - АСЕАН открывает 1 сентября программу Второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Университетский форум посвящен 20-летию установления диалогового партнерства между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Организаторами форума стали МГИМО и ДВФУ при поддержке МИД, Минобрнауки и фонда "Росконгресс".

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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