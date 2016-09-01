Университетская гимназия МГУ открылась в Москве

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новое структурное подразделение МГУ имени М.В.Ломоносова - Университетская гимназия открылось в Москве.
"Учеба здесь даст возможность получить образование, которое, на наш взгляд, будет лучшим в стране, а может и в мире. Индивидуальные занятия, свободная траектория, возможность переходить из одного класса в другой и даже выбор преподавателя, которому учащийся хотел бы сдавать экзамен - это лучшие принципы педагогики, и мы постараемся, чтобы такие принципы присутствовали в нашем процессе", - сказал на торжественной линейке ректор МГУ Виктор Садовничий, обращаясь к ученикам.
По его словам, задумывая эту гимназию, ему хотелось сделать ее выдающейся.
"Каждый работник гимназии осознаёт ответственность за судьбу талантливых десятиклассников, образование которых доверили нам родители и руководство Московского университета", - отметил директор новой школы, доцент физического факультета МГУ Александр Воронцов.
Чтобы поступить в гимназию, детям нужно было пройти серьезный конкурсный отбор, который проходил с апреля по август 2016 года. В нем приняли участие более 1200 школьников из разных уголков нашей страны. Первый этап вступительных испытаний по русскому языку, математике и дисциплине по выбору состоялся в 14 городах РФ. Второй этап прошел с 28 июля по 18 августа в рамках проектной школы в образовательном центре "Сириус". В нем участвовали 250 школьников, которые выполнили 29 проектов различной направленности.
Финальные результаты конкурсного отбора были объявлены 23 августа, ста лучшим участникам было предложено обучение в 10 классе в Университетской гимназии по пяти профилям: естественнонаучному, инженерному, математическому, гуманитарному и социально-экономическому.
"Я читала ваши эссе и восхищалась вами. Вы наше будущее, станьте опорой нашей России", - сказала ребятам председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.
"Вы становитесь участниками большой и дружной семьи, которая стремится к новым рубежам знаний, которая всегда определяла высшую планку мировой науки. Ставьте перед собой самые высокие цели - в МГУ учились или преподавали 70% наших Нобелевских лауреатов", - в свою очередь добавил председатель комитета Госдумы по образованию, декан факультета государственного управления МГУ Вячеслав Никонов.
Педагогический коллектив Университетской гимназии составляют профессора, преподаватели и научные сотрудники, координаторы научно-исследовательских проектов, аспиранты Московского университета, школьные учителя.
Образовательный процесс в гимназии предполагает сочетание классно-урочной системы с нелинейными формами организации занятий. Индивидуализированное и модульное обучение планируется осуществлять через специально создаваемую при поддержке компании "Иннопрактика" цифровую платформу.
Идея построить Университетскую гимназию была впервые высказана ректором МГУ имени М.В.Ломоносова академиком Виктором Садовничим в 2010 году. Капсула в основание фундамента была заложена в 2014 году.
Гимназия построена по индивидуальному проекту на новой территории Московского университета. Школа рассчитана на 350 человек - учеников 8-11 классов. Архитектурный ансамбль состоит из пяти зданий, кроме жилых и учебного корпусов, есть спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Оригинальный дизайн помещений, по мнению авторов, будет способствовать развитию творческого мышления учащихся.