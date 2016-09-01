Карнавальным шествием открылся фестиваль "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2016

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Роман Ромишевский/. Карнавальным шествием с участием представителей всех регионов Дальнего Востока на острове Русский открылся сегодня фестиваль "Улица Дальнего Востока", который продлится до 4 сентября.

Мероприятие, призванное познакомить всех его гостей с историей, современностью и потенциалом дальнейшего развития Дальнего Востока, уже во второй раз стартовало накануне открытия Восточного экономического форума. Торжественной церемонии не помешал даже ливень, с раннего утра начавшийся во Владивостоке. "Спасибо за то что вы, несмотря на дождь и непогоду, приехали сюда, чтобы поделиться частицей своей любви к Дальнему Востоку, рассказать о культуре, истории и традициях",- сказал на церемонии вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, приветствуя гостей и участников фестиваля, выразил уверенность в том, что каждый гость увезет с собой домой из Владивостока "частичку любви к Дальнему Востоку". Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил надежду, что с началом концерта, посвященного открытию фестиваля, над островом Русский все-таки распогодится и дождь прекратится. "Непогода, которая сегодня накрыла, будет компенсирована теплотой наших сердец",- сказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. По его словам, в создание фестиваля каждый регион Дальнего Востока вложил свою душу, самобытные обычаи и искусство, в фестивале также принимают участие гости из Республики Крым и Севастополя, демонстрирующие достижения и потенциал своих регионов.

Фестиваль на набережной бухты Аякс представил ряд павильонов, к оформлению каждого из которых представители регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, постарались подойти креативно, чтобы как можно более доступно рассказать гостям и участникам ВЭФ-2016 о себе. Так, Приморский край представлен павильоном-лотосом, напоминающим о привлекательных для туристов экологически чистых районах. Чукотский автономный округ встретил посетителей медвежьей берлогой и лодками из моржовых шкур. Магаданскую область символизирует интерактивная визуализация золотодобычи, причем, здесь можно не только увидеть как добывают золото, но и самому попробовать сделать это под контролем специалистов-инструкторов.

Минсельхоз РФ и Минприроды РФ открыли павильоны, где рассказывается о туристическом потенциале Дальнего Востока и его продвижении. В первом гостям рассказывают о достижениях пищевой промышленности Дальнего Востока, во втором действует интерактивная площадка, где посетители смогут познакомиться с красотами дальневосточной природы, с помощью технологии дополненной реальности "встретиться лицом к лицу" с символами нашей страны - амурским тигром, дальневосточным леопардом и медведем и сфотографироваться с ними.