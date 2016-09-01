Кубанских детей в казачьих классах научат строевой подготовке и езде на лошадях

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Казачьи классы начали действовать с 1 сентября во всех школах Краснодарского края. Как рассказала корреспонденту ТАСС помощник атамана Екатеринодарского районного казачьего общества Кубанского казачьего войска (ЕРКО ККВ) Ирина Байдерова, первые подобные классы были открыты в Краснодаре еще в 2008 году.

"Только в Краснодаре с 1 сентября будут работать уже 180 казачьих классов, из них 26 - новых. По традиции за каждым классом закрепляется наставник - казак, представитель казачьего общества. Один раз в неделю он будет приезжать в школу и проводить какое-то занятие. Это может быть и урок по истории и культуре казачества, или какая-то экскурсия", - сказала Байдерова.

Что такое курень и зачем казакам атаман

В школе №99 Краснодара, где в четверг открыли первый казачий класс, урок для первоклассников провел первый заместитель атамана ЕРКО есаул Юрий Шмельков.

На занятии он рассказал детям, что означают слова "казак" и "курень" и зачем казаки выбирают себе атамана. Есаул пообещал, что будет приходить к ребятам в качестве наставника каждую неделю и на одной из экскурсий покажет им предметы казачьего быта и познакомит с лошадьми.

"Класс казачьей направленности - это не просто чья-то игрушка или прихоть. То, что сегодня пытаются назвать каким- то нравственным ориентиром или как-то по-другому, то есть то, что пытаются сегодня привить молодежи - для нас, казаков, это выражается в двух словах: "казачий уклад". И создание этих классов - это то, что поможет нам с малолетства привить детям культуру, традиции, нравственные понятия так, чтобы во взрослой жизни это уже стало основой их существования", - отметил Шмельков.

10 часов казачества в неделю

По словам директора школы №99 Татьяны Резниченко, обучение ребят в казачьем классе будет осуществляться по тому же учебному плану, который действует для всех остальных школьников. "Особенностью будет то, что в рамках внеурочной деятельности будут реализовываться различные направления", - пояснила Резниченко.

В рамках дополнительных занятий по военно-патриотическому направлению ребят обучат строевой подготовке, в рамках историко-культурного направления школьники будут изучать историю кубанского казачества. Традиционные ремесла казаков дети смогут освоить в кружке декоративно-прикладного творчества. "Всего на такую внеурочную работу отводится 10 часов в неделю. Пять - на работу в классе, еще пять - это выездные мероприятия", - сказала Резниченко.

Школьники при погонах

По словам директора краснодарской школы, сейчас учителя с родителями будут обсуждать возможность введения для казачьего класса элементов казачьей формы. "Это могут быть пилотки и погоны", - уточнила Резниченко.

В гимназии №10 Сочи, которая носит статус казачьей, решили пойти дальше: на линейке в форме с красными погонами были не только учащиеся профильных казачьих классов, но и остальные школьники. Такое решение принял директор гимназии Владимир Давыдов на встречах с родителями. "Я выступил на родительских собраниях, попросил, раз статус казачий, форма должна быть у всех, тем более, ничего кричащего в ней нет, родители нормально отреагировали", - сказал он.

В этом году в гимназии появились сразу три новых казачьих класса - два первых и один десятый. Всего в школе 38 классов, из которых половина - казачьи. В классах с казачьим уклоном в гимназии занимаются около 900 учащихся. За время обучения они проходят курс строевой подготовки, учатся стрелять и ездить на лошади, кроме того, ребятам обязательно преподают историю кубанского казачества и основы православной культуры.

"Казак без веры не казак. Мы еще выступаем за то, чтобы в школах казачьих устанавливали часовни, пусть маленькие", - добавил Давыдов.

Как сообщили ТАСС в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 1 сентября в 2576 казачьих классах будут учиться 43 тыс. человек, на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Статус казачьей школы на Кубани носят 24 учебных заведения. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил открыть во всех школах региона с 1 сентября казачьи классы. Кроме того, с этого года все школьники края с первого по одиннадцатый класс начнут изучать новый курс "Духовные истоки Кубани".

СПЕЦПРОЕКТ Собери ребенка в будущее Что нужно знать о профессиях будущего и чему учить ребенка, чтобы он мог стать востребованным специалистом