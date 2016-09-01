Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубанских детей в казачьих классах научат строевой подготовке и езде на лошадях

Общество
1 сентября, 12:55 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 1, сентября. /ТАСС
В 2576 казачьих классах будут учиться 43 тыс. человек, сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Материал из 1 страницы
© Денис Абрамов/ТАСС

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Казачьи классы начали действовать с 1 сентября во всех школах Краснодарского края. Как рассказала корреспонденту ТАСС помощник атамана Екатеринодарского районного казачьего общества Кубанского казачьего войска (ЕРКО ККВ) Ирина Байдерова, первые подобные классы были открыты в Краснодаре еще в 2008 году.

"Только в Краснодаре с 1 сентября будут работать уже 180 казачьих классов, из них 26 - новых. По традиции за каждым классом закрепляется наставник - казак, представитель казачьего общества. Один раз в неделю он будет приезжать в школу и проводить какое-то занятие. Это может быть и урок по истории и культуре казачества, или какая-то экскурсия", - сказала Байдерова.

Что такое курень и зачем казакам атаман

В школе №99 Краснодара, где в четверг открыли первый казачий класс, урок для первоклассников провел первый заместитель атамана ЕРКО есаул Юрий Шмельков.

Смотрите также
Новый учебный год начинается в России

На занятии он рассказал детям, что означают слова "казак" и "курень" и зачем казаки выбирают себе атамана. Есаул пообещал, что будет приходить к ребятам в качестве наставника каждую неделю и на одной из экскурсий покажет им предметы казачьего быта и познакомит с лошадьми.

"Класс казачьей направленности - это не просто чья-то игрушка или прихоть. То, что сегодня пытаются назвать каким- то нравственным ориентиром или как-то по-другому, то есть то, что пытаются сегодня привить молодежи - для нас, казаков, это выражается в двух словах: "казачий уклад". И создание этих классов - это то, что поможет нам с малолетства привить детям культуру, традиции, нравственные понятия так, чтобы во взрослой жизни это уже стало основой их существования", - отметил Шмельков.

10 часов казачества в неделю

По словам директора школы №99 Татьяны Резниченко, обучение ребят в казачьем классе будет осуществляться по тому же учебному плану, который действует для всех остальных школьников. "Особенностью будет то, что в рамках внеурочной деятельности будут реализовываться различные направления", - пояснила Резниченко.

В рамках дополнительных занятий по военно-патриотическому направлению ребят обучат строевой подготовке, в рамках историко-культурного направления школьники будут изучать историю кубанского казачества. Традиционные ремесла казаков дети смогут освоить в кружке декоративно-прикладного творчества. "Всего на такую внеурочную работу отводится 10 часов в неделю. Пять - на работу в классе, еще пять - это выездные мероприятия", - сказала Резниченко.

Школьники при погонах

По словам директора краснодарской школы, сейчас учителя с родителями будут обсуждать возможность введения для казачьего класса элементов казачьей формы. "Это могут быть пилотки и погоны", - уточнила Резниченко.

СПЕЦПРОЕКТ
Дети вне сети. Мир советских школьников без интернета и покемонов
Чем занимались наши дети, пока в их руках не появились смартфоны

В гимназии №10 Сочи, которая носит статус казачьей, решили пойти дальше: на линейке в форме с красными погонами были не только учащиеся профильных казачьих классов, но и остальные школьники. Такое решение принял директор гимназии Владимир Давыдов на встречах с родителями. "Я выступил на родительских собраниях, попросил, раз статус казачий, форма должна быть у всех, тем более, ничего кричащего в ней нет, родители нормально отреагировали", - сказал он.

В этом году в гимназии появились сразу три новых казачьих класса - два первых и один десятый. Всего в школе 38 классов, из которых половина - казачьи. В классах с казачьим уклоном в гимназии занимаются около 900 учащихся. За время обучения они проходят курс строевой подготовки, учатся стрелять и ездить на лошади, кроме того, ребятам обязательно преподают историю кубанского казачества и основы православной культуры.

"Казак без веры не казак. Мы еще выступаем за то, чтобы в школах казачьих устанавливали часовни, пусть маленькие", - добавил Давыдов.

Как сообщили ТАСС в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 1 сентября в 2576 казачьих классах будут учиться 43 тыс. человек, на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Статус казачьей школы на Кубани носят 24 учебных заведения. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил открыть во всех школах региона с 1 сентября казачьи классы. Кроме того, с этого года все школьники края с первого по одиннадцатый класс начнут изучать новый курс "Духовные истоки Кубани".

СПЕЦПРОЕКТ
Собери ребенка в будущее
Что нужно знать о профессиях будущего и чему учить ребенка, чтобы он мог стать востребованным специалистом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
5
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама