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Пучков: получить повышение в системе МЧС можно, подав заявку в общественную организацию

Общество
1 сентября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
"У каждого сотрудника МЧС есть перспектива по службе", - заявил министр
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Выпускники высших учебных заведений МЧС имеют блестящие перспективы - в министерстве создана общественная организация, в которую можно подавать заявку на повышение по службе, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"У каждого сотрудника МЧС есть перспектива по службе. Мы создали общественную организацию, которую возглавил председатель организации ветеранов МЧС Дмитрий Михайлик. Она принимает заявки от всех желающих в системе МЧС получить более высокую должность", - пояснил министр.

По его словам, это позволяет стимулировать всех сотрудников к профессиональному росту и создает прозрачные, эффективные механизмы социальных лифтов. "У каждого нашего выпускника блестящие перспективы. Они приходят в органы управления и пожарно-спасательные подразделения, у каждого из них появляется наставник", - сказал Пучков.

Он поздравил с Днем знаний первокурсников Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС и вручил лейтенантские погоны старшекурсникам. "Сегодня АГПС является лидером в подготовке специалистов и проведении научных исследований. МЧС с уверенностью смотрит в будущее, реализовывая планы и программы, утвержденные руководством страны, до 2020 года", - сказал министр, подчеркнув, что повышается уровень готовности подразделений, внедряются новые формы надзорной деятельности и российские антикризисные технологии.

"Именно на самом высоком уровне предстоит реализовывать новейшие эффективные подходы комплексной жизнедеятельности населения", - заключил глава МЧС, обращаясь к курсантам.

Глава МЧС поблагодарил президента АГПС Ивана Тетерина за работу и отметил, что МЧС утвердило планы развития академии до 2020 года. "В АГПС проходят подготовку не только россияне, но и слушатели из других стран, что ещё раз доказывает высокий уровень обучения академии", - сказал Тетерин.

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