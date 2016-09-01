В школе Краснодара открылись сразу 20 первых классов, в Приморье тайфун продлил каникулы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Миллионы школьников и учителей в России отмечают День знаний. Среди отличительных черт 1 сентября в этом году - открытие в одной из краснодарских школ сразу 20 первых классов - от "А" до "Ф".

В Приморье, где бушует один из самых разрушительных за всю историю метеонаблюдений в регионе тайфун, начало учебного года в 65 школах перенесено на 5 сентября.

Главный день в жизни

По мнению нового министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, 1 сентября - главный день в жизни первоклассников. "Сегодня, 1 сентября, наверное, самый счастливый и главный день в вашей жизни. Вы такие красивые, у вас такие красивые букеты, вы очень волнуетесь, вам очень важно знать, что будет дальше. Не волнуйтесь, потому что вы вступаете в большую жизнь и по этому удивительному пути вас поведут ваши педагоги", - сказала Васильева на торжественной линейке в школе номер 2 города Видное.

Классы от "А" до "Ф"

Школа номер 71 Краснодара в этом году побила всероссийский рекорд - в первые классы в одном учебном потоке здесь пошли 624 человека, из которых сформировали 20 групп, буквенное обозначение групп дошло до "Ф".

Школа находится в центре одного из самых густонаселенных районов Краснодара - Московского, в котором проживают более 8 тысяч человек. В микрорайоне это единственное учебное заведение, поэтому общее число учащихся уже перевалило за 3 тысячи, а число первоклассников каждый год неуклонно растет. Часть детей отправляют и в 93-ю школу, которая находится чуть дальше, но там учащихся тоже хватает, а первых классов в этом году немногим меньше - 19.

"71-я и 93-я - школы "крайние". Они перед микрорайонами интенсивно развивающимися, высотной застройки. В этих микрорайонах этажность от 16 и выше. 8,5 - 9 тысяч детей ко мне ежегодно прибывают в школы. Это дополнительно, не считая освободившиеся места. В прошлом году (в Краснодаре) было 105 тысяч (первоклассников), в этом году 115 тысяч", - пояснил директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

На линейке первоклассников выстроили в два ряда. Для Екатерины Помыкиной, чья дочь пошла в 1 "Ф" класс, новость о набранных 20 группах стала шоком. "Конечно же, сначала это нас повергло в небольшой ужас, когда узнали, что у нас будет группа "Ф". Но нас успокоили, когда сказали, что у нас будет наш любимый учитель. У нас уже традиция с этим учителем связана, второй ребенок будет учиться у него", - сказала Екатерина.

Тайфун продлил каникулы

Начало учебного года в 65 школах Приморского края перенесли на 5 сентября из-за обрушившегося на регион тайфуна "Лайонрок", свыше 13 тыс. детей сядут за парты позже остальных учащихся, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"В 65 школах Приморья перенесли начало учебного года из-за тайфуна. По информации департамента образования и науки, сегодня из 195 тысяч школьников края учебный год не начался у 13050 детей. Начало учебного года из-за стихии уже перенесено в Дальнегорском, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других районах Приморья", - говорится в сообщении.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков.

Новые предметы

С 1 сентября в российских школах начались занятия по финансовой грамотности. На первых порах они будут носить факультативный характер, в дальнейшем некоторые дисциплины будут изучаться в рамках таких общеобразовательных предметов, как обществознание, математика, история и география.

Первыми приобщатся к финансовой грамотности учащиеся в Татарстане, Саратовской, Волгоградской, Томской и Калининградской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Учебники для курса разработаны в рамках проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ". Программа рассчитана как на детей, так и на их родителей.

Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" реализуется Минфином с 2011 года. Его цели - содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.

Новая школа-технопарк в Ленобласти

Новая школа с техническим уклоном открылась в деревне Кудрово Ленинградской области. Школа-технопарк создана в рамках пилотного проекта, направленного на подготовку школьников к профессиям инженерно-технической направленности. Как рассказал на открытии школы губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, это учебное заведение - одно из самых современных в России и самое большое из построенных за последние годы в регионе.

Школа в Кудрово рассчитана на 1600 мест. В ней оборудованы 64 учебных кабинета, два спортивных зала, бассейн, спортивная площадка с футбольным полем, зал для занятий хореографией, библиотека с читальным залом, медицинский блок.

У школьников также будет возможность включаться в исследовательскую и изобретательскую деятельность, заниматься разработкой проектов и на их основе производить продукт с применением современных технологий. В этом направлении школе поможет Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ".

В Черкесске новая школа открылась впервые за 26 лет

Общеобразовательная школа на 840 учащихся в смену с бассейном и лифтом для людей с ограниченными возможностями открылась в День знаний в Черкесске.

"Последний раз в Черкесске новая школа открывалась 26 лет назад, и сегодняшнее событие поистине историческое для республиканской столицы. Техническое оснащение школы соответствует самым высоким требованиям, что позволит учебному заведению стать центром образования, культурного и спортивного развития не только микрорайона, но и всего города", - сказал на церемонии врио главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Новая школа-гимназия состоит из семи блоков разной этажности общей площадью около 10 тыс. кв метров: четыре - учебные, два - общешкольные и один - физкультурно-спортивный корпус.

Строительство гимназии началось в 2010 году в рамах ФЦП "Юг России на 2014-2020 годы". По данным дирекции капстроительства КЧР, стоимость объекта составила более 834 млн рублей.

Цифровая школа в Кузбассе

Самая большая в Кемеровской области школа открылась в городе-спутнике Лесная Поляна (рядом с областным центром) - одной из первых в РФ территорий комплексной застройки с нуля.

"Мы открываем новую, суперсовременную, самую большую в Кузбассе цифровую школу номер 85. Здесь будет учиться 1050 ребят, пока здесь - 860 учеников, на следующий год еще добавится", - сказал на торжественной линейке губернатор региона Аман Тулеев.

Как сообщал ТАСС, первая очередь школы - блок начальных классов - была введена 1 сентября 2015 года, на строительство второй очереди регион получил из федерального бюджета более 500 млн рублей. Общая стоимость школы составляет почти 1,1 млрд рублей.

По словам Тулеева, построенное здание - "школа будущего". "Все автоматизировано, на каждом шагу интерактивные доски, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, прекрасные лингафонные кабинеты нового поколения. Везде плазменные панели: посмотрел на экран и, пожалуйста, - расписание уроков, объявления, школьные новости, передачи. В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил он.

Школа будет работать в одну смену. Для занятий спортом есть стадион, лыжная база, тир, оборудована велостоянка.