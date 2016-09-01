Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров принял участие в школьной линейке своих детей

Общество
1 сентября, 13:11 UTC+3
Врио главы Чечни поблагодарил педагогический коллектив центра за труд, а также отметил, что в процессе обучения школьников необходимо уделить особое внимание их патриотическому воспитанию
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, которая прошла в Центре образования имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В этой частной школе учатся дети врио главы Чечни, сообщили в его пресс-службе.

"Рамзан Кадыров принял участие в торжественной линейке и поздравил школьников с наступлением нового учебного года. Он пожелал им настойчивости и упорства в освоении школьной программы, отметив, что, только прилежно занимаясь на уроках, они смогут достичь каких-то высот, самореализоваться в жизни", - пояснили в пресс-службе.

Кадыров поблагодарил педагогический коллектив центра за труд, а также  отметил, что в процессе обучения школьников необходимо уделить особое внимание их патриотическому воспитанию.

Центр образования - частное общеобразовательное учреждение, состоит из пяти корпусов и рассчитан на 240 ученических мест. Площадь школы превышает 13 тысяч квадратных метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
5
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама