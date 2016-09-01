Кадыров принял участие в школьной линейке своих детей

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, которая прошла в Центре образования имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В этой частной школе учатся дети врио главы Чечни, сообщили в его пресс-службе.

"Рамзан Кадыров принял участие в торжественной линейке и поздравил школьников с наступлением нового учебного года. Он пожелал им настойчивости и упорства в освоении школьной программы, отметив, что, только прилежно занимаясь на уроках, они смогут достичь каких-то высот, самореализоваться в жизни", - пояснили в пресс-службе.

Кадыров поблагодарил педагогический коллектив центра за труд, а также отметил, что в процессе обучения школьников необходимо уделить особое внимание их патриотическому воспитанию.

Центр образования - частное общеобразовательное учреждение, состоит из пяти корпусов и рассчитан на 240 ученических мест. Площадь школы превышает 13 тысяч квадратных метров.