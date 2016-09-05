"Не знаешь, как помочь, — спроси": благотворительность в России

Россия находится где-то между Венесуэлой и Чехией. Это не двойка по географии, а статистика. В рейтинге мировой благотворительности (составляется Британским благотворительным фондом CAF) за 2015 год наша страна заняла 129-е место из 145 возможных, причем за последние годы ситуация стала только хуже: еще в 2013-м мы были на 123-м месте, что, впрочем, тоже нельзя считать хорошим результатом.

И все же можно сказать, что ситуация меняется, пусть и очень медленно. Наверняка кто-то из ваших друзей хоть раз отдавал старые вещи или переводил деньги, а в вашей френдленте за день встречается несколько перепостов просьб о помощи. Но именно с ними нужно быть осторожными. Помните: среди россиян есть и те, кто пытается развивать благотворительность, и те, кто наживается на чужом сострадании. ТАСС поможет вам понять, как помочь первым и не помочь вторым.

Помочь нуждающимся может каждый. Есть множество фондов, помогающих старикам, детям, онкобольным, жертвам насилия — и это далеко не все. Выбрав фонд, изучите его сайт. Организация, которой можно доверять, всегда выкладывает отчеты о своей деятельности. Не стоит думать, что если вы не готовы потратить большую сумму или много времени, то не стоит и пытаться. Вот лишь некоторые способы облегчить или даже спасти чью-то жизнь.

Волонтерство подходит вам, если вы действительно готовы посвящать благотворительности свои силы и время. Достаточно зайти на сайт фонда, которому вы хотите помочь, и посмотреть, что ему нужно. Иногда это может быть очень простая помощь, например в разборе вещей, отданных в дар. А иногда нужны люди с особыми умениями. Например, фонду помощи хосписам "Вера" сейчас необходимы фотографы, автомобилисты и парикмахеры.

сейчас необходимы фотографы, автомобилисты и парикмахеры. Отдать ненужные вещи — одежду, посуду, постельное белье, игрушки — может каждый, кто не любит нагромождения вещей в своем доме. Но будьте внимательны: старые вещи в фонды отдавать можно, а вот рваные, грязные и сломанные — никогда. В фонде "Справедливая помощь" , помогающем бездомным, также просят отдавать вещи только по сезону.

, помогающем бездомным, также просят отдавать вещи только по сезону. Если вам проще и удобнее потратить деньги, чем время, вы можете делать пожертвования. И вовсе необязательно большие. На сайтах многих фондов можно оформить регулярное пожертвование на 50 или 100 руб. Вам даже ничего не придется делать — эти небольшие суммы будут ежемесячно списываться с вашего счета автоматически.

Увлекаетесь спортом? Вы можете совместить хобби с добрым делом, пробежав благотворительный марафон, — такие организовывают многие, в том числе фонд "Обнаженные сердца" .

. Добрые дела можно совместить и с развлечениями. Например, есть благотворительные караоке-баттлы (такие устраивает фонд "Живой" ) или игры в "Мафию" (прежде такие проводил фонд "Галчонок" ).

С развитием благотворительности в России развивается и бизнес мошенников. Многие люди, желающие помочь, становятся их жертвами. Чтобы ваши деньги не достались обманщикам, запомните несколько простых правил.

По просьбе ТАСС в нескольких благотворительных фондах рассказали о специфике своей работы и о том, как можно и как нельзя помогать.

"Списать человека — это самое простое".

Виктория Агаджанова, директор фонда "Живой"

"Живой" — один из немногих в России фондов, помогающих взрослым людям.

— один из немногих в России фондов, помогающих взрослым людям. Организация собирает адресную помощь. На ее сайте размещены истории людей, которым нужны средства на лечение или реабилитацию.

По статистике, россияне готовы помогать прежде всего детям, старикам, животным и экологическим проектам. Взрослые — на пятом месте. "То есть мы меньше всего готовы помочь самим себе", — говорит Виктория. Но ведь в случае болезни ребенка с силами собирается вся семья. Да и программы государства в основном рассчитаны на детей. А кто поможет взрослому?

Ведь после аварии или тяжелой болезни человеку надо не только спасти жизнь, но и дать пройти курс реабилитации, чтобы он смог нормально жить.

Списать человека — это самое простое. Но ведь это невыгодно даже с экономической точки зрения: из-за того, что люди остаются неработоспособными, много теряет бюджет нашей страны. Подумайте о том, сколько может сделать этот взрослый, если встанет на ноги!

Виктория знает, о чем говорит: многие люди, получившие помощь в "Живом", впоследствии сами помогают фонду.

По ее словам, одна из распространенных ошибок — бояться жертвовать мало. Многие думают, что их 50 руб. ничего не изменят. "Меняют, сильно меняют, — говорит Виктория. — Ваши 50 руб. — это в 50 раз больше, чем ничего". Сотня таких маленьких пожертвований уже составит значительную сумму.

"Никогда нельзя делать добрые дела в ущерб себе. Вы хотите помочь? Выделите свободный час, выберите фонд, которому вы хотели бы помочь, и обратитесь в него. Не бойтесь: мы никого не едим, не кусаем, вам всегда расскажут все, что нужно", — говорит Виктория.

"Мы не нищие, мы не ходим по помойкам в поисках тряпья"

Елена Смирнова, основатель и директор фонда "Созидание"

Фонд "Созидание" работает в области благотворительной и социальной поддержки социально незащищенных категорий россиян.

работает в области благотворительной и социальной поддержки социально незащищенных категорий россиян. Организация оказывает адресную помощь в том числе детским домам, домам ребенка, приютам и интернатам, больницам, а также детям и взрослым, находящимся на лечении в клиниках.

Работа фонда начиналась 15 лет назад с отправки посылок в регионы малоимущим семьям. В ответ благотворители получали письма. "Мы же настоящие друзья для них, — говорит Елена. — Они нам пишут о своих делах, о том, сколько банок закатали... Мы им отвечаем, хотя их уже очень много". Люди рассказывали о своих проблемах — о том, в чем они действительно нуждаются. Так были созданы программы фонда — на сегодня их десять активных и три завершенных. Например, "Пять с плюсом" предполагает гранты одаренным детям из малообеспеченных и социально незащищенных семей, а "Читающая Россия" — помощь библиотекам. Все программы эксклюзивные, а потому востребованные.

Когда якобы больные люди ходят по вагонам метро и просят денег, я прошу показать документы. Пассажиры шикают на меня, говорят, что я жадная и обижаю людей. Но мы должны понимать — это мошенники. У человека с онкобольным ребенком просто нет времени ходить по метро

Тем, кто хочет помочь малоимущим вещами, Елена напоминает: нельзя думать, что другие хуже вас. "Часто люди приносят в фонд вещи в совсем непотребном состоянии. Мы не нищие, мы не ходим по помойкам в поисках тряпья. Если вы хотите отдать одежду, спросите себя: а стал бы я это носить? А стал бы я читать такую книгу, давать своим детям такие игрушки? Сейчас, когда нам приносят вещи, мы проверяем их прямо при людях. Они обижаются, надувают губы... Но мы просто не можем отправить в регионы эти поеденные молью шубы". Это чувство ответственности — как перед получателями, так и перед спонсорами, — важнейший принцип работы фонда. По той же причине все просьбы тщательно проверяются.

Спонсоров и волонтеров Елена называет дарителями. "Мне нравится это слово, — говорит она. — Ведь они действительно дарят, и не только деньги и вещи".

"Если вы придете только один раз — это в миллион раз лучше, чем ничего"

Елизавета Олескина, директор фонда "Старость в радость"

"Старость в радость" — это благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым, живущим в домах престарелых. Его цель — дать почувствовать людям в домах инвалидов, ветеранов, домах престарелых, что они кому-то нужны, и повысить качество их жизни.

— это благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым, живущим в домах престарелых. Его цель — дать почувствовать людям в домах инвалидов, ветеранов, домах престарелых, что они кому-то нужны, и повысить качество их жизни. Один из проектов фонда — организация переписки стариков с неравнодушными людьми.

"Как бездомность начинается дома, так одиночество пожилых людей начинается в семье, — говорит Елизавета. — Здорово, что сейчас начинают говорить о проблемах пожилых людей. Еще лучше, что некоторые, поучаствовав в наших акциях, вспоминают: а ведь у меня тоже есть бабушка где-то в деревне на Урале, может быть, и ей одиноко".

Если вы хотите помочь, важно не раздавать обещаний, которые могут оказаться пустыми. Не стоит говорить, что будете часто писать и навещать. Ведь в ежедневных делах мы нередко забываем о своих человеколюбивых планах. "Бабушки и дедушки легко привязываются, они будут вас ждать. Вы останетесь частью их жизни, они будут спрашивать других волонтеров: а где Вася или Маша..." Но при этом ошибка думать, что не стоит даже пытаться приходить в дома престарелых, если вы не можете делать это регулярно. "Если вы, ничего не обещая, придете только один раз — это в миллион раз лучше, чем ничего", — говорит Лиза.

Стариков часто нельзя не только вылечить, но и даже продлить им жизнь. Зато можно улучшить качество последних дней жизни.

Однажды мы приехали в дом престарелых и увидели там нового дедушку, весельчака и балагура. Он сразу захотел "внука или внучку по переписке". Как оказалось, у него гангрена, он неоперабелен, ему оставалось два месяца жизни. Мы выложили его контакты на сайте и забыли. Через какое-то время, вернувшись, увидели в доме престарелых пустую кровать, а на ней — ворох писем... Оказалось, ему приходило по три-четыре письма в день из разных уголков страны. Так он и уходил — довольный и счастливый

В последние годы из-за экономических проблем в домах престарелых стало ощутимо хуже. Ведь одна санитарка, даже самая хорошая, не может нормально ухаживать сразу за 40 лежачими больными. Фонд стал нанимать санитарок для подопечных домов престарелых и платить им зарплату. Теперь в разных регионах страны таких нанятых санитарок — 120. Платить им все труднее и труднее. Но они настолько улучшают жизнь стариков, что фонд не может от них отказаться.

"Это, наверное, самое ценное, что мы делаем. Однажды наши санитарки вывезли на прогулку бабушку и дедушку, которые жили в одном доме престарелых, но на разных этажах, и не могли ходить. Как оказалось, они знали друг друга и не виделись много лет. Просто потому, что некому было выйти с ними на улицу".

"Не знаешь как помочь — спроси"

Агнесса Саргсян, директор по фандрайзингу и коммуникациям в фонде поддержки слепоглухих "Со-единение"

Цель фонда "Со-единение" — достичь системных изменений в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения.

Среди проектов фонда есть те, что дают возможность слепоглухим проявить себя в творчестве, например играть в театре. На сегодня поставлено три спектакля по классическим произведениям: "Женитьба", "Чайка" и "Кармен".

Есть также документальный спектакль "Прикасаемые". В нем принимают участие профессиональные актеры (зрячие и слышащие) и слепоглухие подопечные фонда.

Задача фонда — улучшить качество жизни слепоглухих людей. Но в России многие думают, что обеспечить достойную жизнь менее важно, чем спасти от смерти.

Есть такая логика: живет — и слава богу. Но это неправильный подход. Например, в случае с нашими подопечными — слепоглухие не могут жить без сопровождения, и если у слепоглухого человека нет родственников, он остается в изоляции, и некоторые из них попадают в психоневрологические интернаты, где их будут кормить, одевать, но не более того. И обеспечить таким людям нормальную жизнь, социальную интеграцию — не менее важная цель, чем спасти кого-то прямо сейчас Агнесса Саргсян

Для того чтобы помочь слепоглухим людям жить более комфортно, фонд создает долгосрочные проекты. Например, дом сопровождаемого проживания для одиноких слепоглухих людей. Есть также программа "Передышка" для слепоглухих детей. Благодаря ей родители детей с инвалидностью могут воспользоваться помощью специально обученной профессиональной семьи, на время доверив ей заботу о ребенке. Так родители получают редкую возможность побыть вдвоем и посвятить время самим себе.

Спектакль "Прикасаемые

Часто слепоглухие люди, приходя в фонд, находятся в тяжелом психологическом состоянии. "С многими нашими подопечными было так, — говорит Агнесса. — А один из таких молодых людей теперь активно принимает участие в театральной школе фонда, играет у нас в двух спектаклях. В одной из постановок он играет так эмоционально и уже даже профессионально, что в зале не понимают, кто из актеров слепоглухой".

Фонд много работает с волонтерами. И будет и дальше вовлекать их в программы. Но часто, приходя волонтерить в фонд, люди не осознают, с какими людьми им нужно будет работать, и попадают в неловкие ситуации. "В нашем случае они не знают, как правильно общаться со слепоглухими, ведь здесь есть своя специфика: не нужно говорить очень громко, нужно правильно встать по направлению света, чтобы человеку с остаточным зрением было комфортно смотреть, и многое другое". И тут действует универсальное правило: не знаешь как — спроси. Нет ничего плохого в том, чтобы спросить слепоглухого человека о том, как ему комфортнее общаться.

"Делать так, чтобы «помогать» стало частью повседневной жизни любого человека в нашей стране"

Екатерина Чистякова, директор фонда "Подари жизнь"

"Подари жизнь" — благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.

Фонд дает возможность помочь тем, у кого совсем нет свободного времени: например, можно подписаться на регулярные списания денег с номера мобильного счета. И ваше пожертвование — пусть даже 10 руб. — каждый месяц будет отправляться в фонд автоматически.

Когда сотни людей подписываются на такие регулярные пожертвования — это огромная помощь. Это значит, что когда ребенку срочно потребуется лекарство, мы тут же сможем его купить и не тратить время на организацию сбора средств

"Мы стараемся делать так, чтобы «помогать» стало частью повседневной жизни любого человека в нашей стране, — объясняет Екатерина. — Вот, например, вы заехали на заправку ЕКА, заправились на 1491 руб. и при оплате картой кассир вам предложит округлить сумму до 1500, чтобы ваша сдача 9 руб. отправилась на помощь детям в наш фонд. Этот проект называется «Поделись сдачей». И из такой сдачи на самом деле складываются миллионы".

"Иногда не оказать помощь правильнее, чем оказать"

Митя Алешковский, руководитель благотворительного проекта "Нужна помощь"

"Нужна помощь" — фонд поддержки и развития благотворительных, общественных и социально значимых инициатив в России.

— фонд поддержки и развития благотворительных, общественных и социально значимых инициатив в России. Одна из основных задач проекта — популяризация благотворительности и волонтерства среди населения России.

"Не стоит думать, что благотворительность — это очень просто. Не всегда то, что кажется вам правильным, является таковым на самом деле, — уверен Митя. — Например, не стоит приносить подарки в детские дома — это делает из детей иждивенцев. Иногда не оказать помощь правильнее, чем оказать. Главное — не навредить".

Проще всего деньги собираются для детей со смертельно опасными, но при этом излечимыми заболеваниями. Сложнее всего — для больных взрослых и людей с зависимостями. "Люди неохотно помогают там, где не сразу виден прогресс в лечении, например больным с ДЦП", — говорит Митя.

По его словам, в нынешней экономической ситуации количество пожертвований в фонд от частных лиц выросло: "Люди понимают, что в стране тяжелое время". А число пожертвований от бизнеса сократилось.

Да, благотворительность в России развивается и становится трендом. Но это лишь крохи по сравнению с тем, как должно быть

"Если вы решили купить телевизор или холодильник, вы идете в интернет и читаете отзывы. Тут все то же самое: хотите помочь фонду, поищите о нем информацию. В любом случае, включайте голову", — заключает Митя.

