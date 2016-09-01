Медведев пообщался со студентами Московского колледжа железнодорожного транспорта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в День знаний посетил Московский колледж железнодорожного транспорта, познакомился с особенностями учебного процесса и пообщался со студентами.

Главе правительства показали расположенный во дворе колледжа полигон, который воссоздает железнодорожный переезд и реальную конструкцию железнодорожного пути. Здесь студентов учат выявлять дефекты пути, а также отрабатывать на практике организацию дорожного движения.

Также премьер посетил несколько занятий, в том числе по неразрушающему контролю, и урок в лаборатории станционных систем автоматики. Студент 4-го курса колледжа Леонид Жук показал Медведеву работу дежурного по станции и пошагово рассказал, какие действия нужно выполнить для отправки поезда на соседнюю станцию. Все классы, которые осмотрел премьер, были оснащены оборудованием реально используемым на железной дороге. Подавляющее большинство техники производится в России, а оборудование для лаборатории станционных систем автоматики частично собрали сами студенты.

Кроме того премьер осмотрел выставку, которая рассказывает об истории форменного обмундирования железнодорожников и оставил памятную запись в книге почетных гостей.

В завершение глава правительства пообщался со студентами первого курса. Он отметил, что форма железнодорожников им очень идет, пожелал хорошего настроения и качественных знаний, и чтобы "четыре года пролетели на едином дыхании". "Россия всегда была, есть и будет самой крупной железнодорожной страной", - подчеркнул Медведев.