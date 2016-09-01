Депутат Гутенев предложил включить экзамен по физике в перечень обязательных в школе

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев предлагает включить экзамен по физике в перечень обязательных школьных экзаменов.
"Промышленное сообщество настаивает на необходимости этого шага", - заявил он в четверг журналистам в День знаний.
Гутенев добавил, что "сегодня со всех трибун звучат слова о необходимости разработки и внедрения новых современных технологий и перехода на новый технологический уклад, а российская школа не предусматривает обязательной проверки знаний выпускников по предмету, лежащего в основе инженерной деятельности".
"Ситуация не просто странная, а идущая в полное противоречие с основными положениями государственной политики в области образования", - полагает депутат.
Он выразил надежду, что новое руководство Министерства образования и науки РФ учтет это предложение.