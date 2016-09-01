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Депутат Гутенев предложил включить экзамен по физике в перечень обязательных в школе

Общество
1 сентября, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Владимир Гутенев выразил надежду, что новое руководство Министерства образования и науки РФ учтет это предложение
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Владимир Гутенев

Владимир Гутенев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев предлагает включить экзамен по физике в перечень обязательных школьных экзаменов.

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"Промышленное сообщество настаивает на необходимости этого шага", - заявил он в четверг журналистам в День знаний.

Гутенев добавил, что "сегодня со всех трибун звучат слова о необходимости разработки и внедрения новых современных технологий и перехода на новый технологический уклад, а российская школа не предусматривает обязательной проверки знаний выпускников по предмету, лежащего в основе инженерной деятельности".

"Ситуация не просто странная, а идущая в полное противоречие с основными положениями государственной политики в области образования", - полагает депутат.

Он выразил надежду, что новое руководство Министерства образования и науки РФ учтет это предложение.

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