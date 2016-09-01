День знаний отметили 26,7 тыс. учащихся школ Абхазии, в том числе 2700 первоклассников

СУХУМ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Традиционная линейка в День знаний состоялась в 158 школах Абхазии. Первых звонок прозвенел для 2,7 тыс. первоклассников, всего в республике праздник отметили 26,7 тыс. школьников. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки республики.

"Новый 2016-2017 учебный год начался по традиции с Дня знаний. В школы республики пришли 26,7 тыс. учащихся, среди которых 2700 первоклашек, что почти на 300 детишек больше, чем в прошлом году, - отметили в министерстве. - Сегодня у школьников был один-единственный урок, посвященный Дню знаний, после которого дети пошли праздновать первый учебный день, и завтра уже приступят к полноценному учебному процессу".

По словам министра образования и науки Абхазии Адгура Какобы, свои двери распахнули 158 школ, среди которых четыре интерната и две негосударственные школы - "Альфа" и "Свет". "Еще неделю назад школ было больше, но три учреждения в селах (две в Очамчырском и одну в Гулрыпшском селах) пришлось закрыть из-за малочисленности. Дети из этих школ будут учиться в соседних селах, куда их будет привозить школьный автобус", - сказал Какоба.

Президент Рауль Хаджимба поздравил учеников, учителей, студентов и преподавателей с Днем знаний. "1 сентября - замечательный праздник, устремленный в будущее, к самым добрым и светлым надеждам. В этот день прозвучит первый звонок для первоклассников, они сделают шаг в новую жизнь, наполненную светом знаний, удивительными открытиями и дружбой", - привели в пресс-службе главы республики слова Хаджимбы.

Сам глава республики в четверг находится в Нальчике, где отмечается 95-летие государственности Кабардино-Балкарской Республики.