Медведев поздравил россиян с Днем знаний, напомнив о новых проектах в образовании

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с началом нового учебного года.
"Мы очень много занимаемся совершенствованием системы школьного, среднего специального и университетского образования", - констатировал глава кабинета министров на заседании правительства. Он напомнил о нескольких новых проектах, начатых для развития общественного образования, в частности по программе строительства и модернизации школ. "Деньги на это выделяются - и в этом году, и в следующем", - уточнил премьер.
Медведев также отметил, что выделяются деньги на приобретение новых транспортных средств. "Сейчас покупаем школьные автобусы на 3 млрд рублей, чтобы дети в сельской местности могли в безопасности и быстро добраться до школ, в этом году 1 тыс. 835 таких машин будет поставлено", - подчеркнул председатель правительства.