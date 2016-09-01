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В Швеции изучат вопрос о снижении скорости автотранспорта в городах до 40 км/ч

Общество
1 сентября, 14:06 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Правительство пока не определилось с конкретной величиной ограничения скорости, а лишь поручило подготовить экспертное заключение
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СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведское правительство дало поручение соответствующим органам изучить вопрос о снижении максимально допустимой скорости автотранспорта до 40 км/ч в черте города . В экспертном сообществе инициатива вызвала скептическое отношение.

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Само предложение было озвучено министром инфраструктуры Анной Юханссон на конференции по безопасности дорожного движения. Основные аргументы "за" - экологический эффект и повышение безопасности, "против" - увеличение времени поездок.

По словам Анны Юханссон, сама цифра "40" взята не случайно: она появилась в ходе обсуждений вопроса. Правительство пока не определилось с конкретной величиной ограничения скорости, а лишь поручило подготовить экспертное заключение.

Когда министра спросили, как может быть воспринята новая мера водителями, она ответила: "Я думаю, что в районах, где дорога плохо просматривается, имеется сильное смешение разных видов транспорта или она проходит поблизости от школ с их стороны есть понимание (такой меры)". "Ключевой вопрос - само определение "городской среды". Смысла в законах нет, если они не соблюдаются", - добавила Юханссон. По ее словам, очень мало водителей соблюдают скорость 30 км/ч в непосредственной близости от школ, как это предписано законом в настоящее время

В прошлом году в Швеции в ДТП погибли 260 человек, из которых 111 - водители автомобилей, 49 - пассажиры, 45 - мотоциклисты, 5 - водители мопедов, 17 - велосипедисты и 27 - пешеходы.

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