В Липецкой области в честь пожарного Чернышева названы четыре кадетских класса

ЛИПЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре кадетских класса имени легендарного пожарного, Героя России Евгения Чернышева открылись в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Решение открыть кадетские классы было принято в связи с проведением в 2016 году Года пожарной охраны. Первых кадетов поздравили коллеги Евгения Чернышева - сотрудники Главного управления МЧС России по Москве, представители областной администрации, а также руководство Главного управления МЧС России по Липецкой области", - сказал собеседник агентства.

На занятиях ребята будут получать знания и навыки по пожарно-спасательному делу, оказанию первой медицинской помощи.

В четверг для них уроки мужества провели ветераны пожарной охраны и вдова легендарного пожарного Марина Чернышева. Она рассказала о мужестве Евгения Чернышева и его самоотверженности, которые он не раз проявлял при спасении людей, ликвидации сложных пожаров и чрезвычайных ситуаций. "Он полностью отдавал себя работе, заботился о своих подчиненных, которые всегда могли на него положиться в различных чрезвычайных и жизненных ситуациях, на его счету много спасенных жизней", - сказала она.

"Евгений относился к числу тех людей, которые буквально сделали себя сами. Человек словно порода, когда он рождается, когда он еще мал, а в течение всей своей жизни он работает над собой. Каждый из нас уникален, и если вы это поймете, то ваша жизнь станет интереснее, в ней будет больше запоминающихся событий", - сказала Чернышева кадетам, которым также были показаны документальные кадры о рабочих буднях легендарного пожарного, снятые в самых горячих точках при тушении пожаров.

Евгений Чернышев Начальник службы пожаротушения Москвы Евгений Чернышев погиб во время тушения пожара в офисном здании 20 марта 2010 года. Он непосредственно участвовал в тушении более 250 крупных пожаров в столице, спас не одну тысячу человек. Таких называют "тушила от Бога". На свой последний пожар на 2-й Хуторской улице, где горел 5-этажный бизнес-центр, несмотря на выходной, Чернышев приехал одним из первых - из музея, где был вместе со своей супругой. Он лично вывел из горящего здания несколько человек и вошел в него вновь, чтобы убедиться, что больше там никого нет. Осознавая опасность, он приказал своим подчиненным не идти за ним. Последними словами позывного "392", переданными по рации, были: "Заканчивается кислород. Пытаюсь выйти". На верхнем этаже он попал под обрушение кровли и погиб. Ему было всего 46 лет. Службу пожаротушения Москвы Чернышев возглавил в 2002 году. Став начальником, он не отсиживался в кабинете, а буквально жил на пожарах, спасая людей, предпочитая рисковать своей жизнью, а не жизнями подчиненных, у которых пользовался авторитетом, граничащим с обожанием. Под его руководством были потушены сотни крупных пожаров: в строящемся жилом комплексе "Алые паруса" и общежитии РУДН, в Манеже и на Черкизовском рынке, в онкологическом центре на Каширском шоссе и Вернисаже в Измайлове, на улице Правды, в знаменитом "Дягилеве" и не менее знаменитой "Опере".