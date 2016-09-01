Матвиенко: образование остается важнейшим приоритетом в России

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что образование остается важнейшим приоритетом в России, а учителя в школе не заменить никакими компьютерами.
"Как бы хорошо ни была оснащена школа, сколько бы в ней ни было компьютеров, электронных досок и всего остального, главное в школе - это люди, ученик и учитель", - заявила в четверг спикер верхней палаты парламента на торжественной линейке в одной из школ Санкт-Петербурга. По словам Матвиенко, именно от учителя зависит то, каким будет будущее страны. Она заверила педагогов, что "государство, власть и впредь будут всячески поддерживать образование".
"Образование - это сегодня важнейший приоритет в нашей стране. Вложение в образование, в человека - это самые главные инвестиции", - подчеркнула сенатор. Она поблагодарила школьных преподавателей за то, что они выбрали "именно эту профессию, очень нужную для страны, для общества".
Спикер Совфеда также напутствовала первоклассников. "Главная ваша задача - это овладевать знаниями". "Я уверена, что каждый из вас талантлив. В этом зале много тех, кто будет выдающимися учеными, кто будет делать новые открытия и умножать славу нашей родины", - сказала сенатор.
"Вот моя внучка, например, хочет изобрести - она мне вчера очень подробно об этом рассказывала - машину времени. А вдруг у нее получится?" - добавила Матвиенко, рассказав, что в четверг ее внучка Арина также пошла в первый класс.