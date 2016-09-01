Фонд "Талант и успех": около 7 тыс. имен включено в Федеральный реестр одаренных детей

СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральный реестр одаренных детей, о создании которого было объявлено в прошлом году, уже включает в себя порядка семи тысяч имен. Об этом сообщила в четверг в интервью корреспонденту ТАСС руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Талантливых школьников и их педагогов второй год подряд принимает открытый в Сочи по инициативе Владимира Путина образовательный центр "Сириус". Центр стал оператором всероссийского реестра одаренных детей.

"Отбор шел по результатам более чем 100 мероприятий, перечень которых был сформирован Министерством образования и науки и другими федеральными органами исполнительной власти, которые так или иначе работают с юными талантами. Победители и финалисты различных конкурсов загружены в реестр, в нем уже порядка 7 тысяч имен", - рассказала Шмелева.

По ее словам, многие из этих школьников при поступлении в российские вузы получат право претендовать на грант президента РФ. "Это 20 тыс. рублей ежемесячно на развитие в выбранной области. Наш фонд является оператором по выплате грантов и созданию программ ранних стажировок с ведущими предприятиями, научными центрами и ведущими художественными коллективами страны", - отметила собеседница ТАСС.

Как находят таланты в России?

Чтобы попасть в Федеральный реестр одаренных детей России, нужно не только обладать талантом в той или иной области, но и участвовать в различных конкурсах и профильных Олимпиадах школьников. Победителей берут на заметку эксперты центра "Сириус". Экспертный совет по каждому направлению на основании личных, в хоккее и фигурном катании - командных достижений, которые указываются в заявках на сайте, проводит отбор детей на образовательные программы (смены).

Для ребят по направлению "Наука" - это результативное участие во всероссийских олимпиадах, известных всероссийских и региональных научных и технических конкурсах, перечень которых ежегодно утверждает экспертный совет фонда. Для музыкантов, артистов балета и художников обязательное условие - видеозапись выступления, фотографии последних работ. Эксперты спортивных федераций ориентируются на победы юных спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях.

"К нам приезжают самые сильные ребята из всех регионов. Программы центра, проезд до Сочи и обратно для них полностью бесплатны", - подчеркнула Шмелева.

Эксперт, участвующий в зачислении детей на образовательные программы, задействован и в разработке для них практически индивидуального учебного плана. "Индивидуальный подход, работа в малых группах, возможность развивать свои таланты в тесном общении с лучшими педагогами России помогает нашим ученикам становиться активными и сопереживающими гражданами своей страны. Мы верим, что обучение в Центре мотивирует его выпускников на дальнейшие достижения и многие из них добьются впечатляющих результатов", - считает руководитель фонда "Талант и успех".

Первый юбилей "Сириуса"

Образовательный центр "Сириус" был открыт в Сочи 1 сентября 2016 года Владимиром Путиным, возглавившим его попечительский совет. "Свой первый юбилей мы встречаем в прекрасном кампусе (под центр отдали бывший отель "Азимут" - прим. ТАСС), новых лабораториях и мастерских, созданных нами в здании бывшего главного медиа-центра Олимпиады, на олимпийском льду спортивного дворца "Шайба" и тренировочной арене - все эти объекты изменили свое назначение и являются теперь образовательными площадками нового типа", - отметила Шмелева.

В июле благодаря возможностям новых проектных лабораторий и мастерских в центре открыли программу по "Проектной деятельности в сфере естественно-научных дисциплин и технического творчества". В День Знаний здесь стартует еще одно новое направление - "Литературное творчество". С первой в новом учебном году лекцией на тему "Русский язык современной России" выступит доктор филологических наук, профессор, академик и президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая.

"Также в этом учебном году в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом ИТМО мы планируем открыть программу по информатике. Новые программы дополнят уже открытые в центре программы по хоккею, фигурному катанию, шахматам, математике, физике, химии, биологии, академической музыке, балету и живописи", - поделилась планами на новый учебный год руководитель фонда.

Образовательные смены рассчитаны на 24 дня и включают в себя занятия по специальности, развивающий досуг и общеобразовательные занятия. Центр работает круглый год, пребывание детей в нем - бесплатно.

С начала работы "Сириуса" обучение прошли 7 тыс. одаренных школьников из 85 регионов. Ежемесячно в "Сириус" приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из различных регионов РФ. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российской науки, культуры и искусства.

Образовательные программы реализуются по трем направлениям: "наука" (математика, химия, биология, физика), "спорт" (фигурное катание, хоккей, шахматы), "искусство" (академическая музыка, хореография, живопись).