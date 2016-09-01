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МИД Индии: среди 115 заразившихся вирусом Зика в Сингапуре 13 индийцев

Общество
1 сентября, 15:45 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
По данным сингапурского Минздрава, большинство заразившихся в Сингапуре иностранцев работало в строительной отрасли
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Среди 115 заразившихся вирусом Зика в Сингапуре 40 иностранцев - 21 китаец, 13 индийцев и шесть граждан Бангладеш. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД Индии Викас Сваруп.

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"Мы получили данные о том, что у 13 граждан Индии тесты на вирус Зика показали положительный результат, при этом Министерство здравоохранения Сингапура предупредило о том, что ожидает увеличения числа инфицированных по итогам последних обследований", - сказал он.

С 27 августа в Сингапуре у 115 человек был обнаружен вирус Зика. По данным сингапурского Минздрава, большинство заразившихся в Сингапуре иностранцев работало в строительной отрасли. В ведомстве отметили, что все больные не покидали пределов страны.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.

Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика приводит у беременных к различным отклонениям в развитии плода. Наиболее тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом. К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.

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