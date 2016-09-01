Яндекс выяснил, что приметы о погоде не действуют

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Аналитики компании "Яндекс" с помощью сервиса "Яндекс.Погода" проанализировали 12 народных примет, которые можно интерпретировать с помощью температуры, облачности, количества осадков и скорости ветра. Анализ был проведен в 16 городах России.
"Только 75 из 188 (в четырёх случаях оказалось недостаточно данных) сбывались больше чем в половине случаев. Это значит, что большинство примет вообще лучше понимать наоборот", - отмечается в сообщении "Яндекса".
В 59% случаев дата, названная в примете, показывает лучший результат, чем в среднем по всем дням года.
По сообщениям аналитиков, относительно точных предсказаний, сбывающихся в определённом городе хотя бы в 70% случаев, оказалось всего 6 (3%).
91% достоверности был обнаружен у приметы про дождливого Самсона в Санкт-Петербурге (если в городе 10 июля идёт дождь, то остаток лета будет дождливым). Самым благоприятным местом для предсказаний стал Новосибирск, худшими - Владивосток, Хабаровск и Красноярса.
По архиву Яндекс.Погоды с 1979 по 2014 включительно для каждой приметы посчитали показатель достоверности - долю лет, когда она действительно срабатывала.