Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Яндекс выяснил, что приметы о погоде не действуют

Общество
1 сентября, 16:05 UTC+3
В 59% случаев дата, названная в примете, показывает лучший результат, чем в среднем по всем дням года
Материал из 1 страницы
© Павел Головкин/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Аналитики компании "Яндекс" с помощью сервиса "Яндекс.Погода" проанализировали 12 народных примет, которые можно интерпретировать с помощью температуры, облачности, количества осадков и скорости ветра. Анализ был проведен в 16 городах России. 

"Только 75 из 188 (в четырёх случаях оказалось недостаточно данных) сбывались больше чем в половине случаев. Это значит, что большинство примет вообще лучше понимать наоборот", - отмечается в сообщении "Яндекса". 

В 59% случаев дата, названная в примете, показывает лучший результат, чем в среднем по всем дням года. 

По сообщениям аналитиков, относительно точных предсказаний, сбывающихся в определённом городе хотя бы в 70% случаев, оказалось всего 6 (3%). 

91% достоверности был обнаружен у приметы про дождливого Самсона в Санкт-Петербурге (если в городе 10 июля идёт дождь, то остаток лета будет дождливым). Самым благоприятным местом для предсказаний стал Новосибирск, худшими - Владивосток, Хабаровск и Красноярса.

По архиву Яндекс.Погоды с 1979 по 2014 включительно для каждой приметы посчитали показатель достоверности  -  долю лет, когда она действительно срабатывала. 

© Яндекс

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
2
На космодроме на мысе Канаверал произошла серия взрывов
3
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
В Кремле не комментируют сообщения о проведении протестной акции в Беслане
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама