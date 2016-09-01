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Маркин представил первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета"

Общество
1 сентября, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
В книгу вошли пять документальных историй о наиболее резонансных уголовных делах, находившихся в производстве СК
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин представил в четверг журналистам свою первую книгу под названием "Самые громкие преступления XXI века в России".

"Работа над книгой началась в начале года. Этот проект смог осуществиться только благодаря нашим следователям и председателю СК, а также нашим редакторам", - сказал Маркин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс- центре "Россия сегодня".

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Это первая книга из цикла "Тайны Следственного комитета", в которую вошли пять документальных историй о наиболее резонансных уголовных делах, находившихся в производстве СК с первого дня образования ведомства и вплоть до настоящего времени, - история так называемой кущевской банды, дело таганрогского маньяка, крупные хищения бюджетных средств в Подмосковье, убийство Анны Политковской и массовая гибель пассажиров теплохода "Булгария".

Все рассказанное в книге основано на материалах уголовных дел, расследованных следователями СК РФ. На ее страницах читателю приоткрывается то, что долгое время оставалось за кадром, о чем раньше категорически нельзя было говорить. Автор представляет каждое уголовное дело, словно это остросюжетный детектив, не боясь максимально реалистично и правдиво описывать места происшествий и эмоции участников. Учитывая особенности содержания литературного произведения, в котором описываются жестокие сцены насилия, не предназначенные для несовершеннолетних, книга имеет ограничение по возрасту и не предназначена для читателей младше 18 лет, а также для лиц с неустойчивой психикой.

По словам Маркина, он планирует выпустить еще две книги, в которые войдут истории расследования других громких преступлений в России, в том числе дело так называемой банды ГТА. "Я надеюсь, что в двух следующих книгах мы напишем о нескольких терактах в Москве, совершенных в метро и аэропорту Домодедово, расследовании авиакатастроф, произошедших в Татарстане, а также о крушении самолета с хоккеистами под Ярославлем", - отметил Маркин.

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