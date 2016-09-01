Плохая погода не повлияла на организацию подготовки к ВЭФ-2016

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия не повлияли на подготовку ко второму Восточному экономическому форуму, который пройдет 2-3 сентября во Владивостоке, все работы завершены в срок. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель директора фонда "Росконгресс", директор ВЭФ Игорь Павлов.

"Подготовка завершена, все по плану. Несмотря на достаточно тяжелые погодные условия, все работы на площадке произведены в срок. Мы рады приветствовать всех гостей форума. Уверен, он станет комфортной площадкой для плодотворного диалога и сотрудничества, тем более, погода наладилась", - сказал Павлов.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, в первый день работы форума, 2 сентября, столбики термометров покажут плюс 23 градуса. В ночь на субботу, 3 сентября, метеорологи осадков не ожидают. Сильные дожди, согласно прогнозам синоптиков, могут возобновиться к вечеру воскресенья, 4 сентября.

Организаторы, тем не менее, готовы на случай возобновления осадков раздавать дождевики и зонтики, отметил Павлов. На кампусе организовано кольцевое движение шаттлов, волонтеры занимаются приемом гостей.

Ранее сообщалось, что тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.