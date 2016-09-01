Плохая погода не повлияла на организацию подготовки к ВЭФ-2016

Ученые обнаружили в Гренландии древнейшие ископаемые возрастом 3,7 млрд летНаука 1 сентября, 17:44
Цена нефти марки Brent на ICE упала ниже $46 за баррель впервые с 12 августа 2016 г.Экономика и бизнес 1 сентября, 17:24
Эксперт: ЦСКА и "Зенит" не усилились по итогам трансферного окнаСпорт 1 сентября, 17:16
В селе Учкекен КЧР в День знаний открылась новая современная школа на 408 местНовости партнеров 1 сентября, 17:12
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018Спорт 1 сентября, 17:10
Коммерческие автобусы Москвы оборудовали тревожными кнопкамиМосква 1 сентября, 17:03
МПК отказал более 175 россиянам в индивидуальном допуске на ПаралимпиадуСпорт 1 сентября, 17:00
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея ШойгуМеждународная панорама 1 сентября, 16:49
Исследователи из Дании и США: витамин С может помочь в лечении лейкемииНаука 1 сентября, 16:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия не повлияли на подготовку ко второму Восточному экономическому форуму, который пройдет 2-3 сентября во Владивостоке, все работы завершены в срок. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель директора фонда "Росконгресс", директор ВЭФ Игорь Павлов.
"Подготовка завершена, все по плану. Несмотря на достаточно тяжелые погодные условия, все работы на площадке произведены в срок. Мы рады приветствовать всех гостей форума. Уверен, он станет комфортной площадкой для плодотворного диалога и сотрудничества, тем более, погода наладилась", - сказал Павлов.
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, в первый день работы форума, 2 сентября, столбики термометров покажут плюс 23 градуса. В ночь на субботу, 3 сентября, метеорологи осадков не ожидают. Сильные дожди, согласно прогнозам синоптиков, могут возобновиться к вечеру воскресенья, 4 сентября.
Организаторы, тем не менее, готовы на случай возобновления осадков раздавать дождевики и зонтики, отметил Павлов. На кампусе организовано кольцевое движение шаттлов, волонтеры занимаются приемом гостей.
Ранее сообщалось, что тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков.
Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.