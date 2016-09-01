Россияне активно интересовались у Яндекса, как победить тоску накануне 1 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Россияне задали около 2,5 млн вопросов в интернете про 1 сентября за последние 48 часов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Яндекса. Главными темами, вызвавшими интерес, стали праздничные прически и то, как справиться с тоской перед праздником.

"Сегодня вопросы россиян Яндексу про День знаний стали темой №1 в интернете по росту поисковых запросов. Тема набрала максимальные 100 баллов по шкале всплеска поискового интереса. Всего за последние 48 часов российские пользователи Яндекса задали около 2,5 млн вопросов, связанных с 1 сентября", - сказали там.

По данным Яндекса, пользователи начали активно интересоваться началом учебного года в интернете еще 31 августа, тогда тема также возглавила топ интересов россиян. "Люди спрашивали Яндекс про подарки и поздравления, праздничную программу, украшения и внешний вид. Например, как украсить доску к 1 сентября, одеть девочку в 1 класс или "как должен выглядеть мальчик на 1 сентября", - рассказали в пресс-службе интернет-компании.

Отдельная тема, к которой произошел всплеск интереса – праздничные прически. "Она заняла 3-е место среди главных тем в поиске Яндекса. Россияне интересуются разными прическами: какую можно сделать прическу на 1 сентября с короткими волосами, как заплести девочку на 1 сентября с бантами и так далее", - отметили там.

Кроме того, по данным Яндекса, встречаются и необычные запросы. "Например, как победить тоску перед 1 сентября, отпускают ли с работы 1 сентября и как избавиться от волнения перед 1 сентября", - резюмировали в компании.