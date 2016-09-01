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Ряд экзаменаторов не был допущен до приема экзаменов в ГИБДД по новому регламенту

Общество
1 сентября, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Система допуска должностных лиц органов внутренних дел России к проведению экзаменов продолжает совершенствоваться
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Многие экзаменаторы не были допущены до приема экзаменов в подразделениях Госавтоинспекции по новому регламенту, в результате чего некоторые из них переведены на другие должности. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Швецов.

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"В преддверии вступления в силу регламента нами было проведено тестирование всех сотрудников, осуществляющих прием экзаменов на предмет знания нормативных правовых актов, и в первую очередь на предмет знаний положений административного регламента. Во всех регионах работали комиссии, которые приняли у сотрудников теоретические и практические экзамены. Не прошедшие испытания к экзаменационной деятельности не допущены, некоторые из них переведены на другие должности. Кроме того, сформирован кадровый резерв для последующего, при необходимости, осуществления этими сотрудниками экзаменационной деятельности", - сказал он.

По его словам, система допуска должностных лиц органов внутренних дел России к проведению экзаменов продолжает совершенствоваться.

"Нами подготовлены проекты ведомственных приказов, которыми будут установлены квалификационные требования к наличию профессиональных знаний и навыков, необходимых для качественного приема экзаменов, а также утверждена инструкция, определяющая вопросы допуска сотрудников к проведению экзаменов и подтверждения уровня их профессиональной подготовленности", - отметил Швецов.

Также он напомнил, что к экзаменаторам предъявляются повышенные требования, в связи с чем им должно быть не менее 25 лет, они должны иметь высшее образование, обладать правами той категории, на которую будут принимать практический экзамен, их водительский стаж должен быть не менее пяти лет.

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