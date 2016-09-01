Число участников шахтерской голодовки в Ростовской области выросло до 175

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Число вступивших в голодовку шахтеров компании "Кингкоул" в Ростовской области выросло до 175 человек. Об этом ТАСС сообщил представитель инициативной группы Николай Надкерничный.

"Ранее в голодовке участвовали около 70 человек. Еще более 100 человек вступили в голодовку, подписав массовое уведомление в прокуратуру, и общее число увеличилось до 175 человек. Это те люди, которые не получили никаких выплат. Тех, кто получил, около 500 человек, по нашим данным, им перечислено 4,7 млн рублей, но это очень мало", - сказал Надкерничный.

Он добавил, что трем голодующим вызывали скорую помощью по состоянию здоровья. Врачи рекомендовали прекратить голодовку, но шахтеры отказались.

По данным ОАО "Региональная корпорация развития", которая производит выплаты, средства получили более 600 горняков. "Сегодня 30 работников "Ростовгормаш" получили средства на погашение задолженности по зарплате. Всего с 25 августа по 1 сентября 631 горняк ООО "Кингкоул" получил задолженность за апрель-май 2015 года", - сказал представитель компании.

Массовую голодовку из-за невыплаты зарплаты шахтеры "Кингкоула" объявили в начале прошлой недели. Общий долг шахтерам превышает 300 млн рублей. По словам губернатора Ростовской области, выплатить эти деньги из резервного фонда региона, как предлагают шахтеры, нельзя - это не предусмотрено законодательством. Региональные министры труда и финансов Ростовской области, замминистра труда РФ прорабатывают юридическую составляющую решения проблемы.

По данным СК РФ, в судах рассматриваются уголовные дела в отношении директора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева, обвиняемого в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями, и директора одной из компаний холдинга Сергея Воеводина, обвиняемого в налоговом преступлении. Еще трем обвиняемым по делу руководителям уже вынесены приговоры, в отношении двух управляющих уголовные дела прекращены вследствие амнистии.